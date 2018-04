Aktuálně: Motorola E1070 - na světě je nová žiletka

Motorola připravuje nové véčko pro sítě třetí generace UMTS, které zapadá do designové řady, který započal model V3 Razr. Nový model se jmenuje E1070, ale označení se může ještě změnit, pravděpodobně se v názvu objeví charakteristický název V3. Motorola v poslední době všechny své stylové modely přejmenovala a je málo pravděpodobné, že u tohoto by tak neučinila. Novinka se zařadí v hierarchii značky pod model V3x, který má lepší výbavu a bude to vůbec nejlépe vybavené véčko Motoroly.

Design telefonu se drží stylu, který přinesl před rokem Razr a s kterým Motorola slaví úspěchy. Proč by také jinak představila množství dalších modelů na stejné téma. V low-endové kategorii to jsou modely C257 a C261, o něco dražší bude dvojice modelů L2 a L6 a nejvýš mezi klasicky koncipovanými telefony bude stát Motorola L7 Slvr. Mezi véčky se začíná u současného Razru, chystá se jeho přímý nástupce V3i (nebo-li Razr 2) a pak je tu dnešní novinka E1070 a již zmíněný Razr V3x. U všech uvedených modelů je hlavním stylistickým prvkem tenké tělo telefonu, i když u novinky jeho přesnou tloušťku v této chvíli neznáme. Tělo telefonu bude z části kovové, oproti současnému Razru má i o něco zakulacenější rohy.



Motorola E1070.

Výbava telefonu je bohatá, přesto se tento model zařadí pod chystané véčko V3x. Oba tyto modely budou pracovat jak v sítích GSM, tak v sítích třetí generace. Proto má novinka stejně jako Motorola V3x dva fotoaparáty pro videohovory. Hlavní fotoaparát však není dvoumegapixelový, ale jen 1,3 megapixelový. Samozřejmostí je možnost nahrávat videozáznamy. Druhý fotoaparát má rozlišení VGA a je určen především pro videohovory, které bude také možné nahrávat.





Telefon má dva barevné displeje a podporuje paměťové karty formátu TransFlash, které je možné měnit i za provozu. Ve výbavě novinky se nachází Bluetooth a MP3 přehrávač s možností přehrávání na pozadí a se zobrazením všech informací na externím displeji. Telefon bude podporovat stereo Bluetooth profil. Telefon pravděpodobně bude používat nové rozhraní JUIX, kterému bude uzpůsobeno i menu přístroje. Nebude chybět ani funkce Screen3, což je proužek ve spodní části displeje v pohotovostním režimu, kde se zobrazují aktuální informace, zprávy, počasí a další.

Výrobce model E1070 doposud oficiálně nepředstavil a není jisté kdy se začne prodávat, případně kolik bude stát. Mezi prvními by se měl prodávat u italského operátora TIM.