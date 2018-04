Aktuálně: Motorola A760 - chytrý telefon s Linuxem bude ještě letos!

Motorola včera oznámila, že ve třetím čtvrtletí tohoto roku zahájí prodej nového chytrého telefonu s označením A760, který bude využívat operační systém Linux. Nejdříve se dostane na zákazníky v asijském regionu, následně si tento přístroj budou moci koupit i zájemci z Ameriky a Evropy. Podle všeho by se v Evropě mohla Motorola A760 začít prodávat ještě před koncem letošního roku.

V této chvíli je k dispozici jediná fotografie této novinky a i tisková zpráva nikterak nehýří podrobnostmi. V každém případě by se mělo jednat o véčkový telefon, asi podobné koncepce jako dobře známé modely Accompli 008/388. Přístroj bude mít rozměrný barevný dotykový displej, není však zřejmé, jestli bude mít i druhý displej na vrchu přístroje, nebo jen průhledové okénko jako současné Accompli 388; podle fotografie se zdá být reálnější druhá varianta. Velmi bohatá standardní výbava bude obsahovat integrovaný fotoaparát, MP3 přehrávač, video přehrávač, hlasité hands free a podporu Java aplikací. Připojení k počítači nebo jinému mobilu bude možné jak pomocí Bluetooth, tak infraportu, nebo USB kabelu. Samozřejmostí bude i GPRS, podpora nejrůznějších formátů textové komunikace, od SMS zpráv, přes MMS zprávy, až po služby typu ICQ.

Výše uvedené je jistě velmi zajímavé, ale největší překvapení připravila Motorola v případě použitého operačního systému telefonu. Žádný Symbian jako u Nokie, nebo Sony Ericssonu, či některá z mobilních variant Windows, jako například u mobilů tchajwanské společnosti HTC. Motorola překvapivě vsadila na Linux, volný operační systém, který zatím jiný výrobce mobilů nepoužívá. Všeobecně se největšímu zájmu těší Symbian, který vedle Nokie a Sony Ericssonu zřejmě použije i Siemens, chystá se Benq a další výrobci mobilních telefonů. Samsung pak používá střídavě produkty od Microsoftu a v některých modelech využívá i operační systém Palm. Linux by pak chtěl ve svých telefonech používat i japonský Nec, zatím však žádný přístroj využívající tento operační systém nepředstavil.

Motorola se rozhodla jít jinou cestou a slibuje, že Linux bude integrovat i do dalších svých telefonů, a to včetně těch low-endových. Výhodou by měla být možnost vývoje množství aplikací od třetích stran, popřípadě by si šikovnější majitelé nových Motorol mohli napsat i vlastní aplikace. Detailní informace o Linuxu v mobilech značky Motorola chybí, podle všeho by se mělo jednat o kompilát Javy a systému Linux. Samotný Linux by pak měl být dílem společnosti Monta Vista, která Linux pro mobilní telefony připravuje. Ta však spolupráci s Motorolou zatím nepotvrdila. Na detaily si budeme muset počkat minimálně do veletrhu CeBIT, kde by se snad Motorola se svou novinkou mohla pochlubit. Zatím si příznivci značky musí vystačit s modely Accompli 008 a 388, popřípadě s připravovanou variantou 388c s barevným displejem. Ve všech třech případech se ale jedná spíš o klasický mobil než smartphone.