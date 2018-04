Aktuálně: Alcatel OT320 - nový jednoduchý model z východu

Alcatel chystá na březen nový mobilní telefon. Bude se jmenovat OT320 a měl by se zařadit mezi základní, nejjednodušší modely výrobce. Podle našich informací se ale nebude jednat o přímou náhradu modelu OT311, jehož nástupce bude mít jiné označení a který bude podle všeho představen taktéž na jaře tohoto roku. On ani nový Alcatel OT320 nejsou vůbec podobné dalším telefonům z nabídky Alcatelu (nemá třeba charakteristický joystick), je nanejvýš pravděpodobné, že jejich původ musíme hledat na Dálném východě.

Ačkoliv zatím nejsou známé všechny technické detaily nového Alcatelu a z dostupných zdrojů se nám nepodařilo vypátrat ani jeho rozměry, máme podezření, že se jedná původem o výrobek taiwanské společnosti GVC. Ta s Alcatelem spolupracuje dlouhodobě a její nový model A316 je Alcatelu OT320 velmi podobný. To platí nejen o vzhledu, ale nápadná je i podobnost v technické specifikaci obou modelů. Aby to ale bylo ještě zajímavější, s GVC A316 je téměř totožný model B1200 od LG, který se v západní Evropě již od léta loňského roku prodává, GVC naopak své výrobky v Evropě přímo nenabízí. Těžko soudit, pro kterou skupinu zákazníků je nový Alcatel určen. Design telefonu není příliš nápaditý - na rozdíl od ostatních modelů výrobce, asijský původ je patrný na první pohled. Navíc první informace hovoří o ceně za nedotovaný přístroj zhruba ve výši 120 € (přibližně 3 700 Kč), což není zrovna málo. Původní Alcatel OT311 je levnější, stejnou cenu pak má například Sony Ericsson T100 a jen o málo více bude stát Motorola C33x, nebo třeba nová Nokia 2100.

Nový Alcatel OT320 vedle předpokládaných sourozenců. Uprostřed je GVC A316, vpravo pak LG B1200.

Jak je výše uvedeno, zatím nejsou známé rozměry nového Alcatelu. Pokud by se jednalo o přepracovaný model GVC A316, měl by mít nový Alcatel rozměry 106 x 45 x 19 mm. Hmotnost 80 gramů má jak GVC, tak je uváděna u dostupných zdrojů i pro nový Alcatel. Stejné rozlišení mají i displeje obou telefonů, konkrétně 112 x 64 obrazových bodů, což v praxi představuje čtyři řádky textu pro práci. Nápadná podoba obou telefonů pokračuje i ve výčtu funkční výbavy. Jak GVC, tak nový Alcatel mají paměť na sto jmen, vibrační vyzvánění, 15 polyfonních melodií (osmihlasé), tři hry, kalendář, budík a integrované hlasité hands free. Všechny tyto funkce uvádějí zdroje u nového Alcatelu a naprosto stejnou výbavu má právě i GVC. U toho výrobce dále uvádí paměť na 50 SMS zpráv a například pět pozic pro vlastní melodie vytvořené v editoru. Originál od GVC má i podporu datových přenosů, ale jen vytáčenou metodou. Naprosto stejné LG B1200 pak v některých verzích nabízí i GPRS.

Alcatel zatím oficiálně svůj nový model OT320 nepředstavil. Zřejmě se tak stane buď koncem února na GSM veletrhu v Cannes, nebo zhruba o 14 dní později na veletrhu CeBIT. Design nového Alcatelu asi většinu evropských zákazníků neohromí, výbava je pak někde na hranici u nás běžně dostupných low-endů v cenové hladině zhruba do 4 000 Kč. Chybí například EMS zprávy, Java aplikace a třeba i GPRS, které konkurence již často má, naopak jelikož se jedná o telefon původem z Asie, můžeme očekávat slušné polyfonní melodie a pro danou kategorii nadstandardní kalendář. Uvidíme, jestli Alcatel tuto novinku bude prodávat i na našem trhu a pokud ano, kolik za ni bude chtít. S ohledem na cenu současných modelů OT311, 511 a 512, nebo připravovaného modelu OT525 by musel nasadit cenu novinky velmi nízko, jinak by tento telefon ani v konkurenci vlastních modelů neuspěl.