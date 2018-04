Aktualizováno: Němci chtějí prodat americký T-Mobile!

Německý telekomunikační gigant v současné době vymýšlí novou tvář amerického T-Mobile, aby mohl lépe konkurovat velkým operátorům jako je třeba Sprint. Vedení operátora oznámilo investorům, že o budoucnosti T-Mobile USA se rozhodne do konce letošního roku.

T-Mobile USA se stal nejmenším operátorem na americkém trhu hned po tom, co se konkurenční Sprint spojil s Nextelem. Je také jediným operátorem na americkém území, který neplánuje rozjezd 3G sítě.

Jako pravděpodobného kupce označil deník britský Vodafone. Ten má už teď menšinový podíl v americkém operátorovi Verizon Wireless a navíc používá stejné technologie jako T-Mobile USA. Vodafone by sice rád jednoho amerického operátora vlastnil, ale svůj zájem o T-Mobile USA popřel. Možný zájemce by se podle investorů mohl najít mezi kabelovými operátory, kteří chtějí vstoupit na mobilní trh.

Jaké jsou možné cesty?

Prodej operátora by mohl do německé centrály přinést 25-30 miliard dolarů. To je mnohem méně, než za něj zaplatil Deutsche Telekom. V roce 2001, v době největšího telekomunikačního boomu zaplatil za infrastrukturu kupovaného operátora 47 miliard dolarů.

Další možností, kterou by mohl německý obr vyřešit situaci na americkém trhu je rychlé rozjetí 3G služeb. To by znamenalo nákup licence, vybudování infrastruktury a spuštění sítě. "Potřebují 3G síť, protože datové služby jsou jedinou cestou ke zvýšení příjmů," řekl agentuře Reuters jeden z investičních manažerů, který se o situaci zajímá. "Ještě není jasné, kolik by 3G síť stála, ale v nejhorším případě se dá počítat s částkou deseti miliard dolarů," dodal.

Co je zač americký T-Mobile?

T-Mobile USA není špatná investice. Patří k nejrychleji rostoucím operátorům v posledních letech. Jen za loňský rok ohlásil třicetiprocentní nárůst počtu zákazníků a padesátiprocentní nárůst tržeb. V současnosti má více než osmnáct milionů zákazníků a za první čtvrtletí letošního roku příjem 2,85 miliardy dolarů.

Podle odborníků prodejem americké pobočky skončí sen o nejrychleji rostoucím evropském operátorovi v Americe. V americkém éteru už není místo pro žádné další experimenty.

Americká pobočka T-Mobile byla před nedávnem vyhlášena vítězem v anketě o nejlepší operátorské služby v USA. Ve Velké Británii se naopak stal tamní T-Mobile operátorem nejhorším. O prodeji britské pobočky však v Německu neuvažují.