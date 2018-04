Aktualizováno: Motorola chystá řadu telefonů ve stylu véčka Razr V3

Ve svém rozhovoru pro BusinessWeek uvedl generální ředitel Motoroly, Edward J. Zander, že Motorola prodala neuvěřitelných 750 000 luxusních modelů Razr V3, což trojnásobně překročilo jeho očekávání.

Cena Razru je přitom 500 dolarů (u nás okolo 20 000 Kč) a Zander proto zaúkoloval svůj tým, aby připravil celou řadu telefonu ve stylu Razr V3. Klasický model s ocelovým tělem by měl být představen v závěru letošního roku.

Podle aktuálních informací od výrobce by mělo být představeno jedno oválnější véčko zaměřené na ženy již během prvního pololetí tohoto roku. Do té doby by se měl na český trh dostat i jeden chytrý telefon založený na OS Linux.