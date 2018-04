Aktivujte si dvě nové hry v Nokia 3210

Před měsícem jsme upozorňovali, že v asijských modelech telefonů Nokia 3210 se objevily dvě nové hry. Jak se dalo očekávat, Nokia začala tyto hry nahrávat do všech vyráběných modelů, aktivní jsou však pouze v modelech pro asijské trhy. Nebojte, vše se dá napravit - hry si můžete při troše šikovnosti aktivovat sami.

Nové hry se jmenují React a Logic, a jde o hry z kategorie logických. S aktivací her je k dispozici i jejich stručný popis. V případě Logicu jde o hru typu Mastermind, React je zaměřený spíše na vaši pohotovost - musíte sestřelit správný symbol a netrefit kaktus. Žádná velká "pařba" to není, ale někoho jistě potěší, když bude mít v telefonu dvě hry zdarma navíc.

Hry lze aktivovat pouze na firmware V5.31, V5.36 a pravděpodobně i vyšších verzích (Kontrola firmware *#0000#). Při starším firmware máte smůlu, leda byste si ho nechali aktualizovat. Se starším firmware aktivaci rozhodně nezkoušejte!

K aktivaci je potřeba použít program PC-Local vyvíjený firmou Nokia. Najdete ho na internetu, například zde. Pozor: pokud nemáte zkušenosti s PC-Localem, raději si s ním moc nehrajte mimo tento návod, můžete si s ním provést mnoho nepříjemného! Dále samozřejmě potřebujete kabel - a to je kámen úrazu, protože ten nemá každý. Poproste přátele, případně investujte cca. 1500 Kč u obchodníků, kteří jej vyrábějí, hlavně ale kabel nehledejte v oficiálních obchodech Nokia, protože Nokia ho nevyrábí a ani ho nevidí ráda.

Propojte 3210 a PC. Připomínám, že pro PCLocal musíte být v DOSu, není vhodné pracovat ve Windows. o< Zapněte telefon a nastartujte v DOSu PCLocal. Nyní jděte do menu: 3 ME Memory Functions -> 5 Product Profile Settings a dále 1D Product Profile bit 29. Zde změňte defaultníh hodnotu 0 na 1 a zmáčkněte F2, aby se nastavení nahrálo do EEPROM.

Pokud vám PCLocal něco pokazí (například si přenastavíte kontrast displeje telefonu) dejte funkci SW reset v základním menu. Pozor, vymažou se vám všechna vaše nastavení!

Po restartu telefonu máte o dvě hry víc. Užijte si je.

Případné dotazy pište do diskusního fóra, nikoli autorovi. Předem děkujeme.