Aktivní léto s Českým Telecomem

Léto je nenávratně pryč. Chladná rána a krátké dny jsou dostatečným důvodem k depresi. Nabízíme vám malou vzpomínku na letní dny plné klidu a pohody. Přehled událostí kolem našeho dominantního operátora pevných linek by vám mohl pomoci vrátit se zpět do kontextu českého telekomunikačního trhu.

Během léta se toho stalo opravdu hodně. Od nových cen ADSL, po žaloby ze stran alternativních operátorů, až po start testovacího digitálního vysílání a boj s podvodnými dialery. Jak se Telecom připravuje na privatizaci?



ADSL a internet - zlevnění a překvapivé nabídky

Nový a levnější bradband. Internet Expres vlétl na trh internetového připojení a rozhýbal poněkud zatuchlý stav.

Samozřejmě, že tomu ale také pomohlo i určení cen propojovacích poplatků, které v dubnu provedl ČTÚ. Kromě nové internetové nabídky spustil operátor pro své zákazníky internetový portál Starzone, na kterém nabízí dosud ke stažení filmy a některé televizní pořady. Portál je přístupný jen uživatelům ADSL od Telecomu nebo zákazníkům Eurotelu.

Internet Expres měl celkem úspěch a nárůst zájmu neklesl ani o prázdninách. Dosud se počet ADSL zákazníků více než zdvojnásobil. Telecom chce dosáhnout sta tisíc zákazníků do konce roku. Kromě toho nabízel i v dočasné akci zkušební, čtrnáctidenní provoz zdarma. Na začátku srpna spustil i odlehčenou verzi Internet Expres Start, který běží jen poloviční rychlostí. ADSL je zřejmě pro Telecom prioritou, a během tohoto roku se zavázal ke zprovoznění tří set nových lokalit.

Snižování nákladů a privatizace

Klesající výnosy z hovorného, které v posledních letech zapříčinil rozvoj mobilních telefonů, by měly nahradit výnosy z datových služeb a internetu. "Naším cílem je, aby se ten trend poklesu na konci příštího roku zastavil," uvedl v rozhovoru pro ČTK výkonný ředitel Telecomu pro transformaci Michal Heřman.

Letos by se měl podle Heřmana pokles pouze zpomalovat. V letošním první pololetí klesly výnosy Telecomu z hovorného na pevných linkách o sedm procent na 17,4 miliardy korun. Příjmy z internetu a datových služeb vzrostly o 16 procent na 1,7 miliardy korun.

"Hlas přecházel k mobilům, budoucnost fixního operátora jsou zejména datové služby a komplexní nabídka služeb," dodal. Ve firmě od loňského prosince běží transformační program, který má prostřednictvím zhruba 30 projektů udržet výnosy a zajistit pokles nákladů.

Jedním z klíčových projektů je nabídka připojení k internetu přes ADSL Internet Expres, kterou Telecom představil letos na jaře. Firma má v současnosti přes 55.000 zákazníků a do konce roku chce jejich počet zvýšit na více než 100.000 uživatelů. "Počty rostou ve stovkách denně a tisících týdně," uvedl Heřman.

Na straně nákladů Telecom například zvažuje převedení údržby sítě k externímu dodavateli, což by se dotklo několika tisíc ze zhruba 9500 zaměstnanců společnosti. Firma nyní jedná se dvěma zájemci a vyhodnocuje jejich nabídky. Podle informací ČTK jde o firmy Siemens a Alcatel. Podle Heřmana zatím nebylo rozhodnuto, zda projekt spustí. Náklady na údržbu se pohybují kolem dvou miliard korun.

Uspořit náklady by mělo i sdružování call center Českého Telecomu a společné nákupy technologií či reklamního prostoru v médiích s dceřinou společností Eurotel. Firmy tak jen letos ušetřily několik set milionů korun. Telecom zároveň plánuje soustředění pracovníků z několika set objektů do sedmi center ve velkých městech.

S tím souvisí chystaný prodej a případný zpětný pronájem nemovitostí v účetní hodnotě přes deset miliard korun a již realizovaný odprodej a pronájem části vozového parku. V rámci transformace by měly Telecom během dvou let opustit 4000 zaměstnanců a jejich počet poklesnout na 7000. Spolu s Eurotelem by měla mít skupina 9500 lidí.

Na privatizaci se Telecom připravuje už dlouho. Tím že definitivně spolkl Eurotel jeho ceně jen prospělo. Čím víc se termín prodeje blíží, začínají se objevovat první vážní i nevážní zájemci. Zatím nejvážnějším zájemcem o našeho dominantního operátora je Vodafone, kterého ale spíš zajímá bohatá dcerka Eurotel.

Politici se přou o tom, jakou formou by bylo nejlepší státní podíl v Telecomu prodat. Premiér Gross chce prodat akcie na burze a proti němu stojí ekonomičtí analytici, kteří radí, že nejvýhodnější by bylo prodat celý podíl v jednom balíku najednou. Podle ministra informatiky Mlynáře by mohl být vlastník Telecomu oznámen už v dubnu příštího roku. Uzavřela by se tím další kapitola v transformaci českého telekomunikačního trhu.



Odměny - není motivace jako motivace

Kauza posledních dnů a týdnů. Vedení Telecomu si mělo v rámci svého motivačního programu vyplatit odměny ve

výši dvou set miliónů korun. Problém byl, kromě diskutabilní výše, i v tom, že v dozorčí radě sedí i zástupci státu.

Mediím ani politikům se to nelíbilo, a tak tlačili na to, aby odměny nebyly vyplaceny. Ministr Sobotka si pozval vedení Telecomu na kobereček, kde žádal vysvětlení takto vysokých odměn. Po jedná však oznámil, že jde o klasický motivační program, a tím pádem je vše v porádku.

Po kritice části politiků a médií se odměn vzdalo pět členů patnáctičlenné dozorčí rady. Podle jednoho z jejích členů, který si nepřál být jmenován, se zbytek rady dozvěděl o tomto kroku svých kolegů až spolu s médii. Odměn se vzdalo pět zástupců státu včetně předsedy rady Jiřího Hurycha. Odměny ale stále mohou dostat členové volení do rady za zaměstnance.

Žaloby a pokuty - Kdyby nebyl Telecom, nebyli byste vy...

Na konci června Aliatel rozšířil žalobu, kterou podal na Český Telecom kvůli údajné klamavé reklamě srovnávající služby obou firem. Aliatelu se nelíbla reklamní kampaň, ve které Telecom srovnává svou nabídku se službami

alternativního operátora. Telecom jednak rozeslal zákazníkům Aliatelu letáky se srovnáním tarifů a o několik dnů později začal inzerovat v novinách.

Aliatel nejdříve u soudu požadoval zákaz letákové akce. Později k tomu ale přidal i stažení inzerce v novinách a veřejnou omluvu. Zároveň podal návrh na předběžné opatření, které by kampaň okamžitě zastavilo. První návrh však soud zamítl pro formální nedostatky a neurčitost.

"Náš krok jsme konzultovali s ostatními alternativními operátory. Zjistili jsme, že mají na situaci stejný pohled," řekl na včerejší tiskové konferenci generální ředitel Aliatelu Bernhard Fanger. Do žádných větších akcí se ale alternativci, kromě Tele2 nepouštějí.

Tele2 vede svůj soukromý boj proti nerovným podmínkám tak, že její lucemburský vlastník vyhrožuje arbitráží České republice kvůli směšování volných minut s paušálem za pronájem linky. Tyto balíčky jsou trnem v oku i ostatním alternativním operátorům.

Kromě žalob se konaly i happeningy. Tele2 třeba postavila před budouvou Telecomu symbolickou zídku proti monopolu. Telecom pak na oplátku zveřejnil otevřený dopis pro Tele2, ve kterém mimojiné zaznělo: "Oceňujeme úsilí, s jakým se vymezujete proti ČESKÉMU TELECOMU, avšak pochybujeme, zda právě toto od vás zákazníci očekávají. Je mnohem snažší živit negativní pocity proti bývalému monopolu než nadchnout skvělou službou. A to i proto, že český trh je již tvrdě konkurenční a není lehké přijít s něčím novým." Boj mezi alternativci a dominantním operátorem asi nikdy neskončí.

Dialery a APVTS - přepojované linky a rozpad Společenstva telefonu

Boj proti "podvodným" dialerům byl tématem, kterým chtěli operátoři trochu rozvířit prázdninové dny. Vyjadřovali

se k tomu jak alternativní operátoři, tak Telecom. Hlavním tématem setkání s novináři bylo vysvětlování, kdo nese vinu, za příliš vysoké účty zákazníků. Alternativci říkali, že nemohou operativně řešit reklamace, protože nedostávají od Telecomu informace o zákaznících a Telecom se bránil tím, že od okamžiku, kdy se volání přesune pod alternetivního operátora s ním nemůže nic dělat.

Na konci srpna Telecom zveřejnil oficiální výzvu k boji proti "podvodným dialerům". "Přestože jako operátoři zajišťující telekomunikační provoz neneseme za problém „dialerů“ přímou odpovědnost, musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom ochránili naše zákazníky před neetickými a nelegálními praktikami některých poskytovatelů obsahu a dalších osob," hlásala výzva.

Výsledkem bylo, že se operátoři v rámci APVTS vytvořili komisi, která dostala tento problém na starosti. "Výsledkem by mohl být určitý kodex, který budou všichni dodržovat. Konkrétní technické řešení však určí komise," řekl po zasedání předseda APVTS Svatoslav Novák.

Jeden z návrhů do diskuse přinesl i Český Telecom, který chce aby se před každým připojením k drahým linkám s předvolbou 976 zobrazily uživateli podmínky připojení včetně sazby za minutu telefonního spojení a tlačítka "souhlasím", bez jehož potvrzení by bylo spojení do 60 vteřin ukončeno. Celková cena jednoho připojení pro koncového uživatele by měla činit maximálně dva tisíce korun. Reálné výsledky by se prý mohly do praxe dostat v průběhu dvou až tří měsíců. Jestli tento postup zvítězí se neví, už jen kvůli současnému dění v APVTS.

Dění v APVTS totiž poněkud změnila aktivita několika alternativních operátorů, kteří na začátku října z asociace vystoupili a založili si vlastní, Asociace pro spravedlivou konkurenci. V ní se kromě Tele2 angažuje i Tiscali eTel a Telenor Networks.

Digitální televize aneb jeden svět nestačí

Když dostal Telecom v květnu povolení k zahájení pilotního provozu digitálního televizního vysílání, zařadil se hned vedle dosavadní dva provozovatele – CDG a ČRa. Provoz telekomunikačních zařízení k experimentálnímu digitálnímu vysílání v Praze a Brně Telecomu již 20. dubna odsouhlasila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Povolení platí do 31. října letošního roku. "Pro nedostatek volných kmitočtů pro klasické sítě vysílačů středního a velkého výkonu realizujeme sítě vysílačů DVB-T buňkového charakteru o nižších výkonech. Hlavním požadavkem je plné zabezpečení služeb nejvyšší kvality příjmu v městských aglomeracích," uvedl tenkrát mluvčí Crha.

Už v srpnu začal testovací vysílání v Brně a stejně jako ostatním dvěma provozovatelům mu byla udělena licence na komerční vysílání od ČTÚ. S tím ale nesouhlasilo RRTV a o krásnou letní causu bylo postaráno. Telecom. Novinkou, se kterou přišel operátor po prázdninách byla ale televizní stanice vysílající přes ADSL. Kromě šíření běžných TV kanálů však některé společnosti přistupují k produkci vlastní. Přesně tento krok hodlá učinit Český Telecom jako první.

Vlastní TV stanice, vysílající pouze na portálu StarZone, by měla vysílat především hudbu a reality show. Tyto pořady budou produkovat české společnosti, které se zatím popředí moc nedostaly. Přesná jména zatím nejsou známá, Šanci tak patrně dostanou zcela nová a dosud neznámá studia a pořady.

Co se plateb týče – je jisté, že nová TV stanice bude vysílat reklamy. V současné době však zatím není rozhodnuto kolik a případně zda vůbec budou platit diváci za přístup k této stanici. Objemy dat přenesené při sledování nové TV stanice se nebudou počítat do dat v rámci FUP.

Co všechno jde dělat s novými tarify?

Na začátku září přišel Telecom s novými tarify, s nimiž můžete volat o víkendu zadarmo. Samozřejmě to vyvolalo nepříznivé reakce u alternativních operátorů, kteří takovou službu nemohou nabídnout. Opakovala se do jisté míry situace s volnými minutami k základním balíčkům Telecomu. Problém je v tom, že alternativci platí Telecomu za

každou provolanou minutu a ne paušálně. Tím pádem je pro ně poskytování volných minut celkem ztrátové.

S novými tarify se na internetu rozjela diskuse, která se točila kolem toho, jestli jde volné volání využít i na internet. Diskusi ukončil rázně ČTÚ, který prohlásil, že tento provoz je v rozporu s číslovacím plánem a připojování k internetu přes jiné číslo než 971 bude pokutovat.

V květnu se také u Telecomu objevilo zajímavé řešení, a to posílání SMS na pevnou linku. SMS za jednu korunu překvapivě přežily první měsíce provozu. Do září poslali a přijali zákazníci Telecomu přes 440 tisíc textovek na své pevné linky.



