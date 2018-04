Akono - nové příslušenství Sony Ericsson (fotogalerie)

Sony Ericsson sází na Bluetooth již pěkně dlouho, patří k průkopníkům této technologie. Na včerejší prezentaci nových modelů se výrobce pochlubil i trojicí novinek z jeho bohaté nabídky příslušenství. Začít můžeme dvojicí Bluetooth sluchátek s obchodním označením Akono. Tento název vychází z Esperanta a v překladu by měl znamenat poznání. Pod tímto ozačením se bude výrobce nadále nabízet asi všechna Bluetooth sluchátka.

Zatím má v nabídce tři a jedno z nich se již na některých trzích prodává. Jedná se o nejjednodušší "Akono" sluchátko HBH-600. My jsme vyfotografovali vyšší modely HBH-660 a HBH-300, které se začnou prodávat na podzim letošního roku. První z nich je zajímavé svou výdrží. Na jedno nabití by mělo vydržet v pohotovostním režimu až 300 hodin, popřípadě by mělo vydržet až 10 hodin hovoru. Sluchátko je hodně protáhlé, miktrofon se tak dostane velmi blízko ústům. Hmotnost sluchátka je 28 gramů.

Druhé nové sluchátko Akono HBH-660 je zajímavé displejem. Ten je ale velmi malý, přesto by se na něm mělo zobrazit číslo či jméno volajícího. Kdo sluchátko preventivně stále nosí na uchu, bude k využití displeje potřebovat ještě zrcátko, výrobce ale předpokládá, že sluchátko budou uživatelé nosit v náprsní kapse a při příchozím hovoru se nejdříve podívají kdo volá a pak si jej teprve nasadí a pomocí něj hovor přijmou. Hmotnost sluchátka je 23 gramů a výdrž v pohotovostním režimu je 150 hodin, případně 5 hodin hovoru.

Další novinkou je stojánek s handsfree který nese označení CSS-25. Stojánek má kvalitní reproduktor a i citlivý mikrofon. Použít lze pro kompletní paletu současných modelů výrobce. Energii si může brát z baterie telefonu, takže se jedná o plně mobilní zařízení. Na druhou stranu dokáže telefon nabíjet a je možné přes něj také telefon synchronizovat s počítačem. Vedle vestavěného reproduktoru má i dva konektory pro osobní HF. Jeden pro běžnou osobní HF výrobce a druhý pro profesionální headset. Stojánek se začne prodávat ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku.

Na prezentaci byl také k vidění Media prohlížeč MMV-100 s Bluetooth. Toto zajímavé příslušenství ale výrobce představil již na jaře. Dozvěděli jsme se také, že výrobce neplánuje žádný odolný telefon, ale chystá speciální vodě odolné pouzdro, které bude pasovat na více modelů z nabídky výrobce. Na podrobnější informace si ale ještě budeme muset počkat.