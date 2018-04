Akční hra Wolfenstein 3D pro váš telefon zdarma (Programy pro Symbian)

, aktualizováno 1. ledna 0001

Další přehled programů pro Symbian je zde. SMSCleaner automaticky maže přečtené či odeslané textové zprávy. S programem Turn Off! může být váš telefon vypnut ve stanovenou dobu, Wolfenstein 3D & Spear of Destiny jsou úspěšné portace známých her.