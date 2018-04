Akční hra s mobilem: zapomeňte na malý displej

Jdete po ulici, když vám najednou zapípá mobil. Podíváte se na displej, kde svítí nápis: „Jsi zasažen!“ Je na vás, jak se rozhodnete, zkusíte opětovat palbu, nebo se raději stáhnete do bezpečí? Pokud zvolíte útěk, raději rychle nasedněte do autobusu a uhánějte pryč, ať vás útočník nestačí sledovat. Dokud budete v dosahu jeho mobilního radaru, nejste v bezpečí.

Na mobilních telefonech již existuje mnoho her. Některé z nich se dokonce neomezují na jednoduché možnosti přístroje, ale za pomoci SMS nebo WAPu sdružují více hráčů a přinášejí větší zábavu. Stále jsou ovšem omezeny displejem mobilního telefonu. U BotFigters, akční hry spuštěné na začátku dubna ve Finsku, to neplatí - jste omezeni jen realitou. Mobilní telefon je totiž pouhým radarem a zbraní, neboť prostředí hry tvoří skutečný svět.

Hra BotFighters je založena na principu lokalizace v síti GSM. Ve Finsku již tyto služby operátoři běžně nabízejí a tam také první verze hry běží. U nás lokalizaci spustil zatím jen Paegas a pouze pro velké zákazníky. Jestliže se chce majitel mobilního telefonu do hry zapojit, musí se nejdříve přihlásit na webových stránkách BotFighters, které provozuje tvůrce této hry, firma It’s Alive!. Po přihlášení se stáváte bojovým robotem. Dokud si nenakoupíte zbraně, štíty, baterie a další vybavení, jste bezmocní a nezajímaví. Jakmile se vyzbrojíte, můžete se vrhnout do akce. Nákup neplatíte skutečnými penězi, ale kredity, které získáváte za likvidaci svých soupeřů.

Na internetových stránkách si můžete zjistit, kde se který robot, tedy účastník hry, pohybuje. Na mapě se vám zobrazí bod, ukazující jeho momentální pozici, pochopitelně s možností určité odchylky. Ta závisí na hustotě základnových stanic v místě, kde se uživatel nachází. Samotnou akci však prožijete až v ulicích města, s mobilním telefonem v ruce.

Když na internetu uzavřete kontrakt na odstranění některého z robotů-hráčů, vydáte se na jeho lov. Nejdříve ho musíte najít. Prvním krokem může být výše zmiňovaný způsob, tedy přes web. Venku se již musíte spolehnout na SMS nebo WAP. Pomocí těchto dvou informačních kanálů se dozvíte, kterým směrem a jak vzdálený od vás je konkrétní hráč. Jakmile se dostane na dostřel vašich zbraní, stačí zaslat SMS s příkazem „Fire!“. Napadený robot pak může jen překvapeně sledovat svůj displej se zprávou o zásahu a o způsobených škodách.

Snahou každého hráče je přežít a naopak dostat co nejvíce nepřátel. Za splnění úkolu, tedy za "zabití" robota, na nějž má kontrakt, dostane hráč body. Za ty si pak může kupovat lepší vybavení.

Hra BotFighters prošla ostrým testem již na podzim minulého roku. Čtvrtého dubna pak byla oficiálně spuštěna ve spolupráci s největším finským mobilním operátorem Telia Mobile. Dnes, po dvou týdnech fungování, je přihlášeno více než sto hráčů.

Firma It’s Alive přišla s chytrým nápadem, jak z her na mobilních telefonech udělat něco víc. Nejde již jen o chvilkové sledování displeje u hada nebo logické hry, ale o zábavu, kde mobil je jen součástí něčeho většího. Sice hlavní, ale stále jen součástí. Díky tomu padají omezení, kterých má jinak tak malý a specifický přístroj mnoho.

V budoucnu se hra ještě zjednoduší, především s nástupem technologie GPRS, která díky stálému připojení uživatele umožní například průběžné sledování radaru. Velké možnosti nabízí také bluetooth, jež se může se svým desetimetrovým dosahem stát výbornou „zbraní“ na krátkou vzdálenost. Všechny tyto pokročilé technologie nicméně přinesou jen další vylepšení, neboť hra funguje již nyní, a to na běžném, nijak modifikovaném telefonu.

Pro tisíce teenagerů vlastnících mobilní telefon se hra BotFighters a jí podobné mohou stát kultovní záležitostí. Samotní výrobci hovoří o tom, že na hře je nejdůležitější budování komunity „robotů“ – lidí se stejným zaměřením, zabraných do hry, sledujících stále, zda si někdo v jejich blízkosti nehraje podezřele dlouho s mobilním telefonem. Pro operátory je to další ze způsobů, jak naučit méně hovořící uživatele používat telefon i jinak. V tomto případě k zábavě, a to pomocí SMS a WAPu. Obojí něco stojí, ale kdo by šetřil, když má na mušce nepřítele.