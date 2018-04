Akční dvojka Blade of Betrayal a Chopper Rescue

Typických plošinkovek pro Pocket PC není zrovna mnoho a každá nová hra tohoto typu může být přínosem v oblasti trhu s hrami pro Pocket PC. Plošinkovkou "se vším všudy" je i Blade of Betrayal společnosti HPT Interactive. Hra stojí 15 USD a je určena pro Pocket PC 2000/2002/2003 s procesory StrongARM, XScale a MIPS.



V roli poměrně bojovného Spencera Corintha musíte absolvovat tradiční dobrodružství spojené vždy s určitým cílem a samozřejmě i s likvidací všeho, co vám přijde do cesty. Celkem 15 levelů je rozděleno do pěti kapitol, ve kterých při své cestě občas jen stěží uchráníte vlastní život. Cestu za spravedlností komplikuje něco kolek třiceti typů nepřátel od trochu přihlouplých ninjů až po mnohem zákeřnější výbušniny většinou dost nevhodně položené zrovna na vaší cestě. Při svém putování se setkáte i s podvodními minami a nejrůznější zločineckou pakáží, kterou se vyplatí bez milosti a pozdravu rovnou zlikvidovat. Jednotlivé levely jsou doplněny statickými obrazovkami s požadovaným úkolem, který nebývá nijak zvlášť těžký. Protože Blade of Betrayal funguje pouze v běžném portrait módu, máte na displeji k dispozici několik samostatných tlačítek pro útok, skoky a další herní akce.



Blade of Betrayal není tak atraktivní jako například špičková plošinkovka Rayman, ale přesto má něco do sebe. Demoverze hry obsahuje téměř celou první kapitolu, konkrétně 4 první levely.













































Chopper Rescue je hra z úplně jiného soudku a s jiným pojetím. O této takticko-akční střílečce s vrtulníkem jste si už mohli přečíst v našich pravidelných přehledech nových her, dnes vám tedy nabízím podrobnější informace. Většina her z produkce belgické společnosti AIM Production patří mezi to nejlepší, co lze pro Pocket PC sehnat a také Chopper Rescue se rozhodně nemá za co stydět. Nemusím tedy snad ani připomínat, že provedení hry je zcela profesionální, čemuž odpovídá i grafika a celková hratelnost. Chopper Rescue není jen bezduchá střílečka, neboť s bitevním vrtulníkem MI-24 musíte mimo ničení nepřátelských jednotek navíc ještě zachraňovat své vlastní vojáky. Helikoptéra je dostatečně pancéřovaná a vydrží pár zásahů od tanků či protiletadlové obrany, přesto si ale musíte dát pozor hlavně na rakety a střely větších kalibrů - ty vás totiž po chvilce spolehlivě zlikvidují.Chopper Rescue se skládá z 25 misí s přibývající obtížností a cca od 15 levelu už je hra docela těžká, což už od počátku hry platí i o ovládání samotného vrtulníku. Herní módy jsou dva - klasická mise se záchranou vojáků a mise pro pouhé přežití na válečném poli. Hra má poměrně dobré zvukové efekty i hudbu na pozadí a dá se ovládat hardwarovými tlačítky Pocket PC.Vzhledem k landscape hernímu módu můžete používat hardwarová tlačítka jako běžný joypad, Chopper Rescue navíc myslí i na leváky a umí celou obrazovku stranově převrátit. Hru si můžete zahrát pouze na Pocket PC 2000/2002/2003 s procesory StrongARM a XScale s cca 8 MB volné paměti RAM (z toho cca 5 MB lze uskladnit na paměťové kartě). Plná verze Chopper Rescue stojí podle země zakoupení 15 EUR nebo 15 USD, demoverze hry je k dispozic zdarma.