Akcionáři Telecomu rozhodnou o dividendách

PRAHA (ČIA) – O rozdělení části nerozděleného zisku z minulých let a způsobu uhrazení loňské ztráty hospodaření budou rozhodovat akcionáři Českého Telecomu na valné hromadě 24. června. Vyplývá to z oznámení společnosti.



Na výplatu dividend může Telecom použít nerozdělený zisk z minulých let ve výši 6,64 miliardy korun. Dividenda na jednu akcii může dosáhnout maximální hodnoty 20,60 koruny. Podle odhadů některých analytiků se její výše bude pohybovat mezi 14 až 20 korunami. Dan Karpíšek z Komerční banky se domnívá, že k výplatě mimořádné dividendy nedojde. "Valná hromada Českého Telecomu odsouhlasila dividendovou politiku. V ní se zavázala, že maximální výše dividendy může být 70 procent aktuálního konsolidovaného zisku. Myslím si, že to dodrží a vzhledem ke ztrátě vykázané za rok 2003 dividendu nevyplatí," uvedl Karpíšek.



Loňská ztráta, která vznikla zaúčtováním opravné položky k investicím z minulých let, bude podle analytika společnosti Atlantik FT Jana Schiessera uhrazena pravděpodobně z nerozděleného zisku z minulých let. Podle něj nebude mít tato operace vliv na hodnotu Telecomu.



Na programu valné hromady je také odvolání a volba členů dozorčí rady. Mělo by dojít ke zvolení tří nových členů výměnou za Ondřeje Felixe, Adama Blechu a Hanu Doležalovou, kteří z orgánu letos v dubnu odstoupili na protest proti odvolání jednatelů Eurotelu.



Akcionáři také mj. rozhodnou o změně stanov a rozšíření předmětu podnikání o provozování telekomunikační sítě včetně sítě rozhlasových a televizních vysílačů a převaděčů na celém území ČR. Jak ČIA potvrdil mluvčí firmy Vladan Crha, to úzce souvisí se zájmem Telecomu provozovat v budoucnu síť pro digitální rozhlasové a televizní vysílání.



Český Telecom loni hospodařil s konsolidovanou ztrátou 1,78 miliardy korun, celkové výnosy klesly meziročně o tři procenta na 51,48 miliardy korun. V prvním čtvrtletí letošního roku firma dosáhla meziročního růstu čistého zisku o 44 procent na 1,4 miliardy. Celkové výnosy Telecomu se zvýšily o 18,2 procenta na 15 miliard korun. Tržby z provozu pevných linek však meziročně klesly o 10 procent na 8,5 miliardy. Stát vlastní 51 procent akcií Telecomu. Zbytek akcií je rozptýlen mezi finanční investory a drobné akcionáře. Telecom je stoprocentním vlastníkem Eurotelu.