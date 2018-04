Akcionáři ČRa schválili nákup opce Radiomobilu za 800 mil. USD

Maximálně 800 miliónů dolarů navrhnou České radiokomunikace (ČRa) společnosti CMobil za opci na třicetiprocentní navýšení základního jmění v mobilním operátoru Radiomobil. O návrhu, který by měl být učiněn CMobilu ještě dnes, rozhodli akcionáři radiokomunikací na dnešní valné hromadě společnosti.

CMobil, který je 49procentním akcionářem Radiomobilu, vlastní opci na zvýšení základního jmění ze 400 na 520 miliónů korun na základě smlouvy z roku 1996. ČRa, které drží 51 procent akcií Radiomobilu, mají na opci předkupní právo.

Výsledná nabídka, kterou ČRa předloží, se bude podle generálního ředitele Miroslava Čuřína od maximální ceny zřejmě lišit směrem dolů, a to i o deset procent. Financování by měl zajistit překlenovací úvěr, který později nahradí dlouhodobé finanční instrumenty.

Firma má přislíbenou státní záruku za půjčky až do výše 700 miliónů dolarů. Nabídku pětinového vlastníka ČRa Tele Danmark na poskytnutí potřebné částky vedení podniku vzhledem k možným komplikacím při nastávající privatizaci firmy odmítlo.

V případě, že CMobil nabídku na odkoupení opce přijme, získají radiokomunikace v RadioMobilu 62,3 procenta. Jestliže by se opci rozhodl uplatnit CMobil, získal by celkem 60,8 procenta akcií. CMobil se k návrhu musí vyjádřit do 30 dnů. K navýšení jmění dojde až od 1. dubna 2001.

Ztráta majority v RadioMobilu může podle Čuřína negativně ovlivnit hodnotu radiokomunikací před nadcházející privatizací 51procentního státního podílu.

CMobil je z téměř 85 procent vlastněn společností T-mobil, což je dceřiná společnost Deutsche Telekomu. Ten má zájem o účast na privatizaci radiokomunikací.

Cenu opce 800 miliónů USD určila poradenská firma CS First Boston. Tržní hodnota celého RadioMobilu se podle Čuřína pohybuje mezi 2,1 a 2,5 miliardy dolarů. RadioMobil má ve své síti Paegas přes 900.000 zákazníků.