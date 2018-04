Už zase „rozdávají“ iPhony. Mají přebytečné kusy

Stačí někde ukrást fotografii, na které je co nejvíc krabiček iPhonů. Původ není důležitý. Pak si musíte vymyslet nějaký příběh, ale moc času nad tím trávit nemusíte, spíš naopak (více zde).

Tak například, přesná citace včetně gramatických chyb: „Opět rozdáváme přebytečné kusy iPhone 6 ( White / Black ) co nám přišli na sklad !“ Následuje požadavek na lajk fotky, stránky, komentář a sdílení. A ejhle, ono to funguje. iPhony jsou žádané o to víc, když je dvacetitisícový mobil zdarma.

Uvedená stránka na Facebooku uveřejnila výzvu 16. května a za pár dnů má desítky tisíc lajků, komentářů a sdílení. Výzva se šíří jako lavina a přestože je jasné, že žádné přebytečné kusy neexistují a už vůbec není důvod, aby je někdo rozdával zdarma, tak tvůrci sklízejí to, co potřebují. Přitom se o nich na stránce nic nedozvíte.

Lidé stránku olajkují a jednou se budou divit, co se jim bude zobrazovat na stránce. Autoři stránky ji mohou vyčistit a prodat, mohou ji použít pro šíření různých reklam nebo jiného spamu. A navíc mají slušnou databázi uživatelů, o kterých ví, že snadno skočí na lep.

Na iPhony lákají i podvodné e-maily. Přijde neodolatelná nabídka, iPhony s obrovskou slevou, protože jsou (vyberte si): přebytečné, mají otevřenou krabičku, poškozený obal, vrácené a podobně. Vždy za cenu, za kterou byste nekoupili v bazaru ani dva roky používaný přístroj.

E-mailové podvody mohou mířit jen na sběr aktivních mailů, mohou podstrčit závadný obsah, aby se autor dostal do vašeho počítače a velmi často jde o klasický podvod, kdy autor chce poslat peníze přes služby jako je Western Union s tím, že mobil obratem zašle. Nezašle, ale vaše peníze si užije.

Po penězích iphonuchtivých zájemců slídí i podvodníci na nejrůznějších aukčních portálech a bazarech. Lákadlem je nápadně nízká cena a často i průpovídka, proč dotyčný musí telefon co nejdřív prodat.

Obrana proti všem těmto podvodům je snadná. iPhony mají své jasně dané ceny a jen stěží je někdo bude jen tak rozdávat nebo prodávat hluboko pod cenou. Pokud chcete ušetřit oproti cenám v Česku, můžete pro přístroje zajet třeba do Německa. Po zdražení v Česku tam vyjdou o něco levněji (více zde).