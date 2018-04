AJ slovník od RiveSoftu - postačí, a přitom nezruinuje (recenze programu)

Pokud hledáte pro své PDA kvalitní oboustranný AJ slovník a nechce se vám za něj moc platit, budete možná spokojeni s produktem společnosti RiveSoft. Anglicko-český překladový slovník Petra Buzrli se nedávno dočkal nové verze jak pro Palm, tak pro PocketPC, přičemž cena je oproti předchozímu programu zhruba stejná.

Slovníku pro PalmOS i PocketPC přibylo několik tisíc výrazů na celkových více než 40 tisíc. Program, který v palmu zabere jen něco přes megabajt paměti umožňuje oboustranný překlad. Směr je však vždy nutné zvolit, pokud jste z jiných programů zvyklí na automatické rozpoznávání jazyku, budete zklamáni - program jej nepodporuje.

Co však aplikace podporuje je možnost využití příkazů například pro kopírování slova, jeho vkládání atp. Užitačná je i historie již hledaných slov - není tak nutné vepisovat slovo vždy, pokud již bylo hledáno.

Program podporuje také možnost nastavení barev pozadí či textu historie.

Co se slovní zásoby týče, provedli jsme srovnání s kapesní verzí slovníku Lingea Lexicon verze 4.11. Vedle něj si slovník od RiveSoftu stál poměrně dobře, v některých případech bylo vidět, že slovíčka nezná, to je však dáno mnohem větší slovní zásobou aplikace Lingey. Citelněji však chybí zobrazení slovních spojení u vyhledaného slova, případně jeho použití v praxi (frázování). To je však daní za nízkou cenu programu.

Uvítali bychom rovněž provázání slovíček - kdyby po vyhledání některého z nich byla možnost kliknutí na něj a zobrazení také jeho překladu. Slovní zásobou program od RiveSoftu však většinou dostačí, specializované slovníky samozřejmě nenahradí, to si však za cíl ani neklade.

Všechny předchozí výtky může s klidem pominout ten uživatel, který hledá velikostí i cenou malý slovník se slušnou slovní zásobou. Anglicko-český překladový slovník poslouží zejména studentům, kteří čtou anglický text a občas potřebují vyhledat překlad neznámého slovíčka. Na výuku aplikace není a srovnávat ji s etalonem třídy, slovníkem Lingea, je nesmysl. V případě, že však hledáte slovník bez ohledu na jeho cenu, doporučujeme právě aplikaci Lingea, která má vše, co produktu RiveSoftu chybí.

Program pro PalmOS i PocketPC můžete v demoverzi (omezena pouze na zobrazování slovíček prvního slova abecedy) stahovat zde. Plná verze stojí přijatelných 350 korun, upgrade z verzí předchozích přijde jejich majitele na korun 150. Pokud vám bude slovník vyhovovat, existuje i jeho verze pro PC.

Doplněno 20. dubna - Podle tvůrce slovníku se do dvou měsíců dočkáme meziverze, která některé zmiňované nedostatky bude řešit. Verze 3.1 má podporovat například automatické vyhledávání výrazu během vkládání textu či možnost okamžitého překladu výrazu po kliknutí na něj v seznamu výsledků. Minimalizována má být rovněž potřeba volby směru překladu.

