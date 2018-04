AISA: Eurotel stále používá nejvíc firem

AISA se od 25.ledna do 5.března letošního roku dotazovala ve 1200 firmách, jakého operátora používají. Průzkum nezahrnoval společnosti patřící do „Top 100“. Vybrané subjekty představují reprezentativní vzorek a šetření je zpracované podle společné metodologie telekomunikačních a IT společností (i Eurotel a RadioMobil). Firmy byly vybrány podle následujícího klíče:

400 společností s počtem zaměstnanců 6 – 19

400 společností s počtem zaměstnanců 20 – 199

350 společností s počtem zaměstnanců 200 a více

50 společností využívajících datové služby

Výsledky šetření jsou jednoznačné: Eurotel ovládá 71% trhu firemních zákazníků. Čím více mají společnosti zaměstnanců, tím častěji používají služeb nejstaršího českého operátora GSM. Zároveň však průzkum ukázal, že se firmy chovají podobně jako soukromé osoby. Kvůli úsporám používají více operátorů, a proto budete v přiložené tabulce marně hledat součet odpovídající 100%. I přesto je náskok Eurotelu značný. Výsledky ovšem také signalizují vyrovnanou pozici Paegasu, kterého v každé kategorii využívá stejné procento firem. Nejmladšího operátora, Oskara, naopak preferují společnosti s menším počtem zaměstnanců.

Celek 6-19 zam. 20-199 zam. 200 a více zam. Eurotel 71 69 73 87 Paegas 41 40 42 43 Oskar 16 19 12 13

Pro Oskara je jistě nepříjemné, že výhradně jeho služeb využívá pouze pět procent firem. Na druhou stranu nemusí věšet hlavu, protože na trh vstoupil s velkým odstupem jako poslední, a tak je logické, že jeho síť pro opravdu hospodárnou firemní klientelu zatím funguje jako doplňková. V souvislosti s hospodárností je však neméně zajímavé, že pouze čtyři procenta firem s alespoň šesti zaměstnanci používají služby všech operátorů GSM. Zde je samozřejmě potřeba vzít v úvahu, že u firem nelze uvažovat jen o samotných mobilních telefonech, ale také o GSM bránách, které mohou výrazně snižovat telekomunikační náklady.

Celek 6-19 zam. 20-199 zam. 200 a více zam. pouze Eurotel 48 46 50 52 pouze Paegas 21 21 22 10 pouze Oskar 5 6 3 2 Eurotel + Paegas 14 12 16 25 Eurotel + Oskar 5 7 3 2 Paegas + Oskar 1 2 1 1 Všichni operátoři 4 4 4 7

Nejnovější průzkum AISA také poukazuje na novou situaci v souboji o firemní klienty. Ještě v září loňského roku totiž měl Eurotel jen 62% firemního trhu, oproti 69% v roce 2000. Nynějších 71% je tedy nečekaně velkým obratem. Podobně velký nárůst firemní klientely však ve srovnání s loňským průzkumem společnosti Milward Brown zaznamenal i RadioMobil a Oskar (ten o více než 50%). S největší pravděpodobností ovšem nejde o chybu tazatelů, nýbrž o to, že firmy se snaží chovat stále ekonomičtěji. Pozicí Eurotelu však v nejbližší době zjevně neotřese ani takové konstatování.