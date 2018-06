iPhone X neměl mít žádný konektor, Apple je chce zrušit

Modely iPhony X a 8 přišly loni v září jako první smartphony od Applu s možností bezdrátového nabíjení. Což bylo poměrně dlouho po konkurenci, která bezdrátové nabíjení má už několik let. Apple se proto chtěl „vytáhnout“ alespoň nabíjecí bezdrátovou podložkou AirPower.

Podložka, která byla představená spolu se zmiňovanými iPhony loni v září, se však zatím nezačala prodávat. Apple sice dopředu upozorňoval, že na trh se dostane až letos, ale nyní to vypadá, že se možná nestihne ani začátek prodeje do uvedení nové generace iPhonů v září.

Podložka AirPower je navržena tak, aby byla současně schopna bezdrátově nabíjet iPhone, hodinky Apple Watch a sluchátka AirPods. Jak píše server Bloomberg, podložka schopná nabíjet hned tři zařízení najednou je podle nejmenovaného výrobce bezdrátových nabíječek opravdový „oříšek“.

Podložka od Applu používá vlastní čip a zjednodušený systém iOS pro správný chod, navíc využívá vlastní technologii bezdrátového nabíjení kompatibilní s technologií Qi.

Podle Bloombergu inženýři z Applu věřili v uvedení na trh v červnu. Nyní doufají v uvedení alespoň do září. Analytik Ben Bajarin ze společnosti Creative Strategies k tomu dodává, že se Apple poučil. Nové produkty má představovat, až jsou připraveny k prodeji.

Zároveň však dodává, že zpoždění prodeje AirPower není pro Apple fatální. Bezdrátové řešení nabíjení od Applu je součástí dlouhodobější strategie, která se může projevit až v řádu let. Apple proto hned při uvedení loňských iPhonů doporučoval bezdrátové nabíječky od společností Belkin a Mophine.

Bezdrátová budoucnost

Plány Applu jsou totiž větší, plánuje zcela bezdrátovou budoucnost, alespoň podle zdrojů Bloombergu. Už loňský iPhone X neměl mít žádný konektor. Zatím se od toho však upustilo, vzhledem ke stále pomalému bezdrátovému nabíjení. Navíc by to už tak astronomicky drahý iPhone X ještě více prodražilo kvůli nutnosti přibalit bezdrátovou nabíječku.

V blízké budoucnosti může být všechno jinak. Apple už ze svých nových iPhonů odstranil audio konektor 3,5 milimetru pro připojení běžných sluchátek, ty jde zapojit pouze přes Lightning konektor. Americký výrobce proto připravil vlastní bezdrátová sluchátka AirPods. Řada konkurentů jde k nelibosti části zákazníků podobnou cestou.

Nedávno se objevila informace o možném změně. iPhony by podle některých zpráv měly přejít na široce rozšířený konektor typu USB-C, na jehož vývoji se podílel právě i Apple. Spíše to však vypadá, že za pár let nebudou mít iPhony konektor žádný a skoro vše od Applu bude bezdrátové.