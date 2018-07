Sluchátka AirPods budou lepší, poslouží jako powerbanka pro iPhone

O širším využití úložného pouzdra pro plánované AirPods 2 informoval portál Nikkei s odvoláním na průmyslové zdroje. Podle nich by inovovaný produkt mohl být k dispozici již koncem letošního roku. Stále ovšem existuje možnost, že Apple vývoj ukončí. Americká společnost se k informacím o výše uvedené inovaci nevyjádřila.

Využití pouzdra coby záložního zdroje pro iPhone s sebou nese mnohá úskalí. Jedním z nich je bezesporu vyšší hmotnost, druhým větší rozměry. Obojí je důsledek nutnosti baterie s vyšší kapacitou, stávající pouzdro si vystačí s baterií o kapacitě 398 mAh. To by ovšem postačilo k maximálně jednomu nabití baterie třetí generace chytrých hodinek Watch (279 mAh).

Současné generace iPhonů jsou osazeny bateriemi s minimálně 1 821 mAh (iPhone 8), přičemž vrcholný iPhone X používá baterii o kapacitě 2 716 mAh. Tedy téměř sedminásobně vyšší kapacity než disponuje baterie v pouzdře současných AirPods. Apple musí myslet i na to, aby po nabití iPhonu zůstal dostatek energie pro minimálně jedno nabití sluchátek.

Tato myšlenka by se navíc pravděpodobně neobešla bez přepracování designu pouzdra. Lze předpokládat, že by dobíjení telefonu probíhalo bezdrátově. To ovšem vyžaduje větší styčnou plochu pro stabilnější umístění telefonu. Loni představené iPhony jsou historicky prvními modely, které bezdrátové dobíjení podporují. Apple však nebyl doposud schopen uvést na trh vlastní nabíjecí podložku AirPower, kterou představil už loni v září.

Omezovat ovšem uživatele aktuálních iPhonů použitím kabelu by bylo od Applu víceméně zpátečnické. Zároveň ovšem musí pamatovat i na uživatele starších modelů. Řešením by mohlo být integrování kabelu do pouzdra, jenže ani to není tak jednoduché. Stávající Lightning konektor začal Apple používat až od šesté generace iPhonu, tedy počínaje iPhonem 5 z roku 2012, všechny předchozí generace používaly původní třicetipinový konektor.

Od konce roku 2016, kdy bezdrátová sluchátka uvedl na trh, distribuoval Apple do konce loňského roku zhruba 20 milionů kusů AirPods. Jeho sluchátka nepatří k tomu nejlepšímu na trhu (viz test kolegů z Technetu: Hudba zcela bez kabelů. Otestovali jsme bezdrátová in-ear sluchátka), patrně i proto se společnost rozhodla přijít s druhou generací. Podle agentury Bloomberg bychom se jí měli dočkat až v příštím roce.