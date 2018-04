Airis T482: komunikátor křížený s navigací udeří na francouzský trh

Tento týden se na území Francie začne prodávat nový WM komunikátor s vestavěnou satelitní navigací. Výrobcem je poměrně neznámá španělská společnost Airis, která svůj počin označila jménem T482.

Půjde o čtyřpásmový PDA telefon s podporou datových přenosů GPRS a EDGE (obojí třídy 10). Výpočetní jednotkou bude prověřený procesor Marvell PXA270 s taktem 416 MHz. Přístroj je osazen 64 MB RAM a dvojnásobnou FlashROM, která pojme operační systém WM 6 Professional. Na uživatelská data tak mnoho prostoru nezbude. Tuto potíž ale hravě vyřeší slot na microSD karty. Z bezdrátových rozhraní se pamatovalo na Bluetooth 2.0 a wi-fi standardu 802.11 b/g.





Dominantou přístroje bude dotykový QVGA displej neobvykle velké úhlopříčky 3,2 palce (asi 81 mm). Velká tlačítka rozprostírající se pod displejem by měla zaručit pohodlnou domluvu s přístrojem. Chybět nebude vestavěný fotoaparát, se kterým pořídíte momentky velikosti až 1600 x 1200 bodů. T482 dle dostupných informací svým majitelům poslouží i jako přijímač FM rádia. Použitý akumulátor kapacity 1 500 mAh signalizuje nadprůměrnou výdrž na jedno nabití.

Přístroj se začne prodávat ve Francii během tohoto týdne, zakrátko by si měl najít cestu do všech koutů Evropy. Sám výrobce stanovil cenu na 399 € (asi 10 000 Kč), za 424 € (10 600 Kč) s předinstalovanou mapou Francie. Za cenu 478 € (necelých 12 000 Kč) pak v balení najdete mapy celé Evropy. Navigační software bude ve všech případech stejný – CoPilot Live 7, který má na svědomí tým ALK Technologies. Vypadá to, že společnost, která si v západní Evropě vytvořila svým širokým portfoliem elektroniky slušné renomé, zkouší proniknout i do oblasti WM přístrojů. Zda se jí záměr vydaří, dnes můžeme jen hádat.



Technická specifikace: