Na trh se vrací šest let staré mobily, mají funkci vysílačky

Push-to-talk je služba vysílačky v mobilu. V Česku se poprvé objevila na jaře roku 2005 v síti tehdejšího Eurotelu a celosvětově tato služba vzbuzovala poměrně velký zájem. Komerčně se však nikdy příliš neprosadila a z ceníku operátora, již přejmenovaného na O2, zmizela v tichosti v létě roku 2010.

U:fon s vysílačkami začínal

Air Telecom, který provozuje síť nejmenšího mobilního operátora U:fon, teď službu oživuje. A je to docela nostalgické retro. Operátor totiž v tiskové zprávě znovu představil přístroje ZTE G-420, pomocí kterých lze službu digitální vysílačky využívat. Jsou to přesně ty samé přístroje, se kterými U:fon v lednu 2008 vysílačky spouštěl a které vlastně trochu nenápadně byly v nabídce operátora po celou dobu jeho fungování. Byly to jeho vůbec první hlasové služby, CDMA síť operátora byla do tehdy pouze datová a klasická služba volání byla spuštěna později.

Vysílačky ZTE G-420 jsme tehdy zkoušeli při bojové hře v lesích v okolí Nového Města na Moravě. I dnes operátor ve výčtu možností využití mobilních vysílaček připomíná volnočasové aktivity a přidává k nim například organizaci velkých akcí, využití při ostraze a zajištění bezpečnosti a další případy.

Stará služba, stará cena

Od klasických vysílaček se ZTE G-420 liší tím, že komunikaci lze řídit adresně. Dispečink může určovat komunikační okruhy, uživatel sám může v telefonu vytvářet skupiny nebo přes vysílačku kontaktovat jen jednu vybranou osobu. Komunikace probíhá klasicky jednosměrně: po zmáčknutí tlačítka mluví jedna strana a až domluví, může mluvit strana druhá.

Kromě toho disponují přístroje G-420 klasickou možností telefonování v síti U:fon. Za to je nutné připlatit. Docela překvapivé je, že ceny zůstávají na podobné úrovni jako před lety. Podle operátora stojí měsíční tarif od 470 korun s daní. V roce 2008 služba startovala na 600 korunách. Služba je primárně určena pro firmy, takže cena tarifu záleží na využívaných službách a na počtu tarifů.

V roce 2008 stála vysílačka ZTE G-420 5 999 korun, s úvazkem na dva roky pak 3 499 korun. Aktuální cena je nižší, základní cena mobilu s vysílačkou je 2 400 korun s daní. Podle smlouvy ale může být i nižší.

Z ceníku služeb, který je ale na webu operátora tak ukrytý, že nemusí být zcela aktuální, ještě připomeňme, že za možnost hovorů se připlácí 100 korun. V sítí jsou pak hovory zdarma, mimo síť za 2,90 Kč do ostatních mobilních sítí a 0,60 Kč do pevných sítí. SMS stojí korunu. Za 150 korun měsíčně lze k vysílačce přikoupit i internet, ovšem mobil G-420 zvládá přenosy jen rychlostí 80 Kb/s.

Může se hodit

Air Telecom je v současnosti jediným operátorem, který službu vysílaček PTT v mobilní síti nabízí. Proto je i tato poměrně zastaralá služba pro mnohé zákazníky zajímavá. Funkce vysílačky je totiž pohotovější než neustálé vytáčení telefonních čísel. Jen ceny se zdají být v dnešní době neomezených tarifů dost nadsazené.