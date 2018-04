Další zlevnění. Základní tarif Air Telecom stojí 140 korun s úvazkem

Poněkud narychlo a zmateně představil své nové tarify operátor Air Telecom. To je bývalý U:fon, kterého loni koupil právě Air Telecom. Atypická CDMA síť zůstává pod značkou U:fon, standardní GSM služby ve virtuálním režimu bude firma prodávat pod značkou Air Telecom.

Skrytý záměr? Je opravdu neobvyklé, že se k virtuálovi Air Telecom žádný velký operátor nehlásí. Ceny jsou zajímavé a opět nižší, než jaké nastavili při velkém zlevnění minulý týden velcí operátoři. Možná se jeden z nich (T-Mobile) nechce přiznat, že přinese další zlevnění.

Air Telecom nechce prozradit, v jaké sítí hostuje. O2 a Vodafone to podle informací Mobil.cz nejsou, T-Mobile to nepotvrzuje ani nevyvrací. S ohledem na takt účtování minut 60+30 se přikláníme k poslední variantě, síť T-Mobile pak dnes potvrdil na konferenci i regulátor ČTÚ. Už to je však poněkud podivné chování, protože virtuálové se ke své mateřské síti většinou bez problémů přiznávají. A stejně tak velcí operátoři většinou nepopírají svůj vztah ke konkrétnímu virtuálovi.

Air Telecom bude do května nové tarify nabízet jen přes svůj internetový obchod a přes infolinku. Služba by však měla být funkční okamžitě, respektive podle rychlosti aktivace v řádu dnů. Přenos čísla od jiného operátora je samozřejmě možný. Operátor tvrdí, že předplacené služby zatím nabízet nechce, a tak budou v prodeji jen tarify.

V tiskové zprávě uvádí Air Telecom jen nejvyšší neomezený tarif, ale na internetových stránkách má další dva nižší tarify. Jejich ceny jsou zajímavé, ale jen při úvazku na dva roky. Bezúvazkové ceny jsou dvojnásobné a nezajímavé. Přitom u neomezeného tarifu je rozdíl mezi cenou s úvazkem a bez úvazku relativně malý.

Tarif Cena s úvazkem Cena bez úvazku Neomezené volání Volné minuty a SMS Minutová sazba Cena SMS v síti Air / mimo síť Air Mini 140 Kč 280 Kč V síti Air 60/20 2,50 Kč 1,01/1,50 Air Relax 290 Kč 580 Kč V síti Air 200/100 2,50 Kč 1,01/1,50 Air Unlimited 640 Kč 749 Kč Kamkoliv - - 1,01/1,01 Air Unlimited Plus 680 Kč 799 Kč Kamkoliv - - Neomezeně

U nižších tarifů zaujme relativně nízká cena za minutu hovoru mimo volné jednotky obsažené v paušálu. Cena 2,50 Kč za minutu je jasně nejnižší ze všech nově uvedených tarifů tří velkých operátorů, které byly představeny v minulých dnech. O2 si účtuje 3,50 za minutu, Vodafone a T-Mobile dokonce 5 korun za minutu.

Naopak jen nevýraznou výhodou je neomezené volání v síti Air Telecom, kde minimálně zpočátku mnoho zákazníků nebude. Ale v rámci skupiny čísel (třeba v rámci rodiny) to může být zajímavá úspora. Vodafone, T-Mobile i O2 v rámci neomezeného volání v rámci sítě ale mají nepopiratelnou výhodu.

Že je spuštění operátora šito horkou jehlou, naznačuje neúplný ceník na jeho internetových stránkách, které samy o sobě ještě nenesou grafiku nové značky Air Telecom. Ač by k tarifům měly být dostupné různé balíčky, třeba datové, tak v internetové nabídce zatím nejsou.

Podle materiálů společnosti stojí základní balíček pro tarif Mini s 150 MB dat 69 korun s úvazkem a 138 korun bez úvazku. Pro tarif Relax stojí 400MB balíček s úvazkem 109 korun a bez úvazku 218 korun.

Přestože je spuštění virtuálního operátora Air Telecom poněkud chaotické a dostupné informace jsou neúplné, tak je zde další důkaz, že cenová revoluce na českém trhu zdaleka neskončila. Na trh míří další virtuálové a ani Vodafone a T-Mobile ještě nepředstavili opravdu nové tarify. Ty současně uvedené jsou jen původní s výraznou slevou.