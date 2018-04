Air Telecom není klasický virtuál, přeprodává tarify Změlíkovy firmy

Air Telecom, který včera představil poměrně zajímavé tarify, odmítal prozradit, kterou síť operátora používá. Neumožňuje to uzavřená smlouva, tvrdí.

Redakci Mobil.cz se podařilo zjistit, že v době zahájení prodeje neměl Air Telecom uzavřenou smlouvu s žádným z trojice operátorů s infrastrukturou sítě GSM (Vodafone, O2, T-Mobile). Už ve čtvrtek však bylo z technických parametrů tarifů jasné, že hostující sítí je T-Mobile. Jenže ten spolupráci s Air Telecomem popřel.

Podle zjištění Mobil.cz využívá Air Telecom přeprodej služeb přes jednoho z dalších přeprodejců, kteří v síti T-Mobile fungují už mnoho let. Touto společností je firma Starlife bývalého desetibojaře Roberta Změlíka. Dnes nám tuto informaci nakonec potvrdil i mluvčí Air Telecomu Aleš Kacl.

Mluvčí T-Mobile Martina Kemrová uvádí: "Air Telecom nemá s T-Mobile CZ, a nikdy neměl, uzavřenou smlouvu o VNO (virtuálním operátorovi). Obchodní podmínky smlouvy Starlife - T-Mobile CZ v žádném případě neumožňují, aby další subjekt nabízel koncovým uživatelům podobnou službu, o jaké informoval Air Telecom. Situaci intenzivně řešíme."

Robert Změlík ze Starlife uvádí, že: "Air Telecom od společnosti Starlife žádnou SIM neobdržel a neobdrží. A připravovaná spolupráce obou firem se odvíjela a odvíjí na úrovni MLM (multi level marketing)."

Air Telecom způsob přeprodeje uváděl i ve svých obchodních podmínkách (platných ještě za MobilKomu do prosince 2011), kde se píše, že: "Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě uzavření Smlouvy, jejíž předmětem je poskytování neveřejných služeb elektronických komunikací na bázi technologie GSM, vstupuje Účastník současně do klubu U:fon STARLIFE, a to ke dni uzavření Smlouvy."

V aktuálních podmínkách, která redakci poslal Air Telecom v pátek večer, uvádí, že se jedná o neveřejnou službu v privátní síti. To potvrzuje, že Air Telecom není virtuálním operátorem a zákazníci podpisem smlouvy vstupují do klubu U:fon.

Podle mluvčího Aleše Kacla jedná Air Telecom o smlouvě na služby virtuálního operátora přímo s T-Mobilem. Jenže v této chvíli není vůbec jisté, že se smlouvu podaří uzavřít.

V této chvíli je tu možnost, že majitel sítě, ve které Air Telecom služby nabízí, tedy T-Mobile, tohoto přeprodejce odstřihne. A to je riziko pro zákazníky Air Telecomu, především v případě převedení svého čísla právě pod Air Telecom. Navíc se automaticky stávají členem klubu U:fon. Operátoři už mnohé přeprodejce služeb v minulosti ze sítě odpojili.

Starlife poskytuje přeprodej služeb T-Mobilu už velmi dlouho. Již před lety se

T-Mobile vyjádřil pro Mobil.cz, že: "Podmínky, které poskytujeme našemu zákazníkovi, firmě Starlife, jsou určeny výhradně pro jeho spolupracovníky/obchodní zástupce a není je možné získat žádným jiným způsobem." Více o přeprodejcích a šedých operátorech zde. Starlife dříve prodělal i hodně peněz na neplatičích.

Air Telecom odkoupila loni operátora U:fon a značku U:fon ponechala pouze pro služby nabízené v atypické síti CDMA, kterou firma dlouhodobě provozuje. Služby GSM pak prodává pod značkou Air Telecom.