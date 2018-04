Ahoj, kočičko! (růžová handsfree sada pro romantické duše)

Na trhu se objevila další šikovná věcička určená mladým slečnám. K růžovému telefonu A263 Hello Kitty budou asi muset rodiče brzy dokupovat novou růžovou handsfree sadu.

Ve stylovém růžově vystlaném kosmetickém boxíku se skrývá handsfree, které nemusí evropská děvčata asijským závidět, protože si jej mohou přes internet pořídit také. Bluetoothová technologie v růžovém provedení vytvoří v kombinaci s původním Hello Kitty telefonem určitě zajímavý pár.

Jak to všechno začalo

OKWAP A263 v úpravě Hello Kitty byl zimním hitem známého tchajwanského výrobce. Zákaznice byly nadšené, protože konečně měly možnost získat telefon podle svých představ a nemusely se omezovat v jeho výbavě.

Telefon s motivem Hello Kitty - což je populární japonský animovaný seriál - není ničím neobvyklým. Nabízela jej třeba i Motorola a najdeme jej v nabídce i dalších firem, převážně asijského původu.

Jednalo se vždy ale o jednoduchý telefon, jehož vzhledu odpovídala i výbava, která měla být určena pro děti předškolního a školního věku. Podle průzkumů trhu se ale zjistilo, že největší zájem vzbudily telefony s motivem Hello Kitty mezi dívkami ve věku 14 až 25 let. No a tak se není čemu divit, že se OKWAP rozhodnul v tomto designu připravit poměrně slušně vybavený multimediální telefon.

Multimediální průměr

OKWAP A263 Hello Kitty je menší multimediální véčko (77 x 42 x 23 mm; 82 gramů) v nezbytné růžové barvě. Telefon má dva displeje, vnější monochromatický, ale netradičně kulatý a vnitřní již standardně obdélníkový, zato ale barevný. O žádný high-tech se nejedná, displej má rozlišení 128 x 96 obrazových bodů, umí zobrazit 4 096 barev a je pasivní. Kočička vyfotografovaná aparátem na vnější straně telefonu je ale prý vidět dostatečně dobře.

Telefon nabízí GPRS třídy 10, Wap 1.2.1, multimediální zprávy, prediktivní vkládání textu T9, sdílenou paměť 2,3 MB a telefonní seznam na 250 kontaktů. Telefon má i čtyřicetihlasé polyfonní vyzvánění a nezbytné „kočičí menu“. Se standardní 600 mAh Li-Ion baterií vydrží telefon na příjmu jen průměrných 100 hodin.

Co nabízí handsfree Hello Kitty?

Jak už bylo řečeno, jde o zařízení na bázi Bluetooth. V limitované edici, která se prodává na eBay za 123 dolarů. Samozřejmě, že nejvíce by slušelo majitelkám Hello Kitty telefonů, ale jinak je handsfree kombatibilní s telefony značky Nokia, Motorola, NEC a Sony Ericsson. Na jedno nabití vydrží až 160 hodin, ale není v tom započítán provoz. Při neustálém volání je výdrž sotva čtyřhodinová.