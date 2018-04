Agenda Fusion 6 - stále dokonalejší diář

Pocket Informant a Agenda Fusion - to jsou pojmy ve světě PDA s PocketPC dostatečně známé a mají svoji obdobu u PalmOS v podobně programů DateBk5 a Agendus. Jedná se tedy o komplexní diářové alternativy k Pocket Outlooku, které nabízejí mnohem víc, než tato vestavěná aplikace.

Aby si člověk udělal představu, co konkrétně mohou takového programy uživateli přinést, měl by si některý zmíněný program stáhnout a ve zkušební verzi vyzkoušet

Agenda Fusion - takřka dokonalý diář...

O Agenda Fusion vládne obecné povědomí, že je to oproti Pocket Informant méně sofistikovaný, komplexní a složitý produkt, o to lépe se s ním ale pracuje a o to je přehlednější a intuitivnější. Z tohoto konstatování ovšem nesmí vzniknout dojem, jakoby byl Agenda Fusion (dále jen AF) nějaký jednoduchý a prostý program a že registrovaný uživatel neobdrží pořádnou porci přidané hodnoty navíc...

Možnosti programu jsou skutečně výjimečné a je vyloučeno je popsat v jednom článku. Představu snad získáte z animovaného obrázku a ani ten zdaleka neobsahuje všechna zobrazení diářových dat, kontaktů, poznámek a úkolů, nastavení a preference programu.

Program nabízí celou škálu pohledů na data, podporu barev a ikon, propojení základních PIM databází, spolupráci s desktopovým Outlookem

Co je nového ve verzi 6.0?

Především podpora pro Windows Mobile 2003 SE, což přináší především možnost zobrazení naležato! Do verze 6.1 slibuje tvůrce i podporu VGA rozlišení.

Dále bychom tu měli významná vylepšení při filtraci pomocí kategorií. Můžete si definovat skupiny kategorií a později přes ne velmi rychle a snadno filtrovat!

Nové roční zobrazení umožní obarvovat jednotlivé dny a vytvářet tak velmi působivé přehledy (dovolené, cesty, svátky, nemoci apod.)

Nové zobrazení úkolů umožňuje nyní zalomení řádků a vypadá daleko lépe než to předchozí. Poznámky s alarmy nyní dokážou zobrazit všechny poznámky z vašeho PocketPC.

Agenda Fusion verze 6 stojí 29,95 USD a program najdete na stránkách výrobce - DeveoperOne. Majitelé verze 5.X mohou upgradovat za zvýhodněný poplatek 14,95 USD.