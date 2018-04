Age Of Empires pro PocketPC, aneb další bomba od ZIOSoftu.

Instalace a HW požadavky

Někteří o této hře jen slyšeli, jiní si ji i několikrát zahráli. Jsou však mezi námi i tací, jenž této hře zcela propadli. Jejich těla teď vysedávají dlouho do noci před monitorem za jedním jediným účelem, a to dobýt pro své impérium další nová území. A ať již patříte do kterékoliv z těchto skupin, mám pro Vás všechny skvělou zprávu. Od dnešního dne totiž můžete mít tuto hru vždy s sebou ve svém PDA. Snad jedinou překážkou pro nainstalování hry, mohou být požadavky na paměť Vašeho PDA. Já osobně jsem na mém iPAQu 3630 musel vymazat všechny nainstalované programy a dokumenty, aby se mi podařilo shromáždit dostatek volné paměti. Ono se přece jen těch celkových 14,2 MB paměti muselo někde projevit. Tím spíše, že pak potřebujete ještě dalších 10 MB volné paměti na spuštění hry. No a když to podtrhneme a sečteme, tak to máme 24,2 MB paměti z celkových 32 MB, které můj iPAQ má, což je vcelku dost. Na druhou stranu je pravda, že většina PDA dnes již má alespoň 64 MB, což už je dostačující.











Random Map v.s. Death Match

Ovládání hry je provedeno skvěle a je naprosto intuitivní. Má sice jednu malou chybičku, ke které se ale ještě časem dostaneme. Ihned po prvním spuštění se přede mnou objevila do hněda laděná úvodní obrazovka, na které jsem měl dvě možnosti mého dalšího pohybu. První byla možnost SINGLE PLAYER a druhá EXIT. Já osobně jsem měl možnost hru testovat v době, kdy ještě nebyla na trhu oficiální verze, a tak nejsem schopen říct, zda firma ZIOSoft do nabídky nepřidá ještě možnost MULTI PLAYER. Myslím, že např. při využití technologie BlueTooth by se pak tato hra mohla velmi snadno stát noční můrou nejednoho učitele a ve školních trezorech by se tak mezi zabavenými věcmi začaly objevovat i PDA. Ale pojďme zpět k naší hře, a to konkrétně k možnosti SINGLE PLAYER. Hra v tomto režimu nabízí čtyři varianty hry, z nichž první a třetí (RANDOM MAP a DEATH MATCH) jsou si hodně podobné. U obou si můžete nastavit většinu parametrů, a to od toho, v jakém prostředí chcete hrát, přes to, kolik protihráčů Vás má ohrožovat, až po to, v jaké době (kamenné, bronzové apod.) chcete začít svou snahu o výhru.

Možnost DEATH MATCH, jak již sám název napovídá, je uzpůsobena hlavně pro ty, co chtějí převážně bojovat a nebaví je již tolik čekat, až nastřádají potřebný materiál na výrobu zbraní. Tomu také odpovídá to, že zde narozdíl od první varianty máte již od začátku na svém účtu maximální možné množství všech surovin a tak hned můžete stavět budovy a cvičit svou nepřemožitelnou armádu. Je však potřeba dodat, že stejné cíle má také Váš nepřítel a tak se velmi často stane, že než se pořádně rozkoukáte, tak už na vás útočí celá protihráčova kavalerie a ne vždy se proti tomu dá ještě něco dělat. Boj je zde velmi tvrdý i při zvolených nižších náročnostech hry, a tak nezbývá, než zatnout zuby a vrhnout se na nepřítele s co největší vervou. Já osobně jsem PC verzi této hry nikdy nehrál, každopádně všichni mí známí, kterým jsem hru ukazoval, se po chvíli hraní shodli na tom, že ovládání je s PC verzí plnohodnotně srovnatelné a nijak hráče ve hře neomezuje.









Campaign & Scenario

Třetí ze čtyř možností je volba CAMPAIGN. Zde se hra asi nejvíce přibližuje klasickým strategiím na PC. I princip je stejný. Plníte určité mise odehrávající se v různých místech a dobách, a svými úspěchy pomalu ale jistě postupujete od doby kamenné, přes dobu bronzovou dál a dál. Verze hry, kterou jsem měl možnost testovat, měla v sobě osm základních kampaní. Z první kampaně jsem na zkoušku prošel prvních 11 misí, což mi zabralo spoustu času a vypadalo to, že 11 mise ještě není zdaleka poslední misí kampaně. Podle mého názoru se navíc v budoucnu objeví další kampaně na stáhnutí (ať již zdarma, či s nutností za ně zaplatit), a tak bude opět na několik dalších desítek hodin o zábavu postaráno.

A dostali jsme se k poslední sekci, kterou je SCENARIO. Jak již název napovídá, zde si můžete vybrat z nepřeberného množství prostředí, které pro Vás výrobce nachystal. Je zde k vidění spousta map (scenárií) tříděných podle rozlohy a tedy i podle toho, kolik protihráčů vám může najednou oponovat.







Grafické zpracování a hudba

Jak sami můžete vidět na obrázcích, tak grafické provedení celé hry je velmi zdařilé a když si uvědomíme, na jakém rozlišení hra oproti PC verzi pracuje, tak je to skoro až neuvěřitelné, jak přehledné všechno je. Dokonce i ovládání, navzdory tomu, jak malé postavičky někdy musíte ovládat, je hodně přesné, a tak Vás nic při hře nepříjemně neruší. Je zde v podstatě jen jedna výhrada, kterou mám. Týká se módu CAMPAIGN, kde se mi zdá poněkud nedořešené to, že když úspěšně dokončíte misi a na obrazovce se Vám zobrazí tolik vytoužený nápis YOU ARE VICTORIOUS!, tak by asi každého napadlo kliknout na obrazovku a čekat, že se automaticky dostanete do další mise. Bohužel tomu tak není. Jediný způsob, jak se dostat do následující mise, je totiž přes Menu pomocí funkce Quit. To může mnohého zmást už proto, že první věc, která asi každého napadne, je to, zda náhodou touto cestou nepřijde o právě pracně dohranou misi. Přitom by stačilo třeba malé tlačítko s nápisem CONTINUE, které by se třeba zobrazilo vždy pod nápisem oznamujícím vítězství. Ale co už. Jinak ke hře nemám naprosto žádné výhrady. Dokonce i podkresová hudba je provedena vcelku hezky a nijak nekazí celkově kladný dojem ze hry. Co víc dodat?









Závěr

Možná je to tím, že firma ZIOSoft sází na nejúspěšnější hry z PC (jako např. Need For Speed nebo SimCity2000), každopádně každá z her, kterou přepracovali pro platformu PocketPC, se stala absolutním hitem. Ne jinak je tomu i u hry Age Of Empires. Podle mne za velikou část úspěchu všech přepracovaných her může právě zpracování, ovládáním hry (uzpůsobeným pro dotykový displej) počínaje, náročností na paměť zdaleka nekonče. A jak to tak vypadá, firma ZIOSoft to dobře ví a hlavně ví jak na to.

A můj konečný verdikt nad hrou Age Of Empires pro PocketPC? Doposud nejlepší strategie (a možná i hra všeobecně), kterou jsem kdy na mém iPAQu měl možnost hrát. Důkazem může být právě to, že tuto recenzi jsem díky ní psal na čtyřikrát. Vždy, kdy jsem totiž během recenze hru na mém iPAQu spustil, abych si ověřil něco, o čem právě píši, dokázala mne hra strhnout natolik, že jsem na jakékoliv psaní zcela zapomněl a hrál a hrál a hrál až do pozdních nočních hodin a v psaní recenze pokračoval až další den. Mé hodnocení tedy zní 10 z 10 bodů. A možná i 11 :-)