Age of Empires je legendární hrou z počítačového světa. Představte si, že jste vládcem v jedné malé středověké osadě a že se snažíte osamostatnit od ostatních. Vaše strategické a vůdčí schopnosti rozhodnou, jestli na samostatnost máte, nebo jestli budete vyhlazeni někým, kdo by se rád usídlil na vašem území. Ve vaší kompetenci je naprosto všechno, co souvisí s vašimi lidmi. Musíte dávat rozkazy k postavení hlavních budov nebo obydlí, musíte nechat cvičit nové lidi, kteří vám pomohou dosáhnout vašich cílů. Musíte určovat, co a kde se má těžit, a při delších bitvách musíte i obchodovat, aby bylo všeho dostatek. Takže vzhůru pro královské roucho, ovládněte svůj nový domov.









Rozvíjejte národ

Vaše osada začíná od píky. Neznáte téměř nic, jen víte, jak se sbírají plody, kácejí stromy a cvičí základní vojáci. Postupem času můžete ale osadu rozvíjet a lidi naučit novým věcem. Musíte jen pokročit v době, a to tak, že upgradujete hlavní budovu o úroveň výš. Celkem jsou tři stupně vyspělosti, v první můžete stavět jen základní vojáky, jako jsou pěšáci s kopím a mušketýři. Ve druhé úrovni už můžete stavě těžké zbraně, jako jsou artilerie, a další vojáky na koni. Třetí úroveň vyspělosti už nový druh vojska nepřinese, ale objevíte tak nové materiály na zbroj a nové zbraně, takže budete moci upgradovat stávající jednotky na lepší. Protože je Age of Empires III mobile především o válčení a dobývání území, je veškerá pozornost soustředěna na vojsko a obchod. Jiné budovy stavět nemůžete, a to je škoda. Každá budova vyrábí jen to, k čemu je určena, a všechny budovy je možné stavět okamžitě, jakmile upgradujete na příslušnou úroveň vyspělosti. Není nutné mít další budovy, které jsou logicky potřeba pro výrobu.





Neplýtvejte, zdroje jsou vzácné

Velkou nevýhodou této hry je, že nemůžete budovat zemědělství nebo obnovovat vytěžené zdroje. Největším problémem je jídlo, kterého se zpravidla nedostává, protože jej potřebujete na stavbu vojáků a většinu upgradů. Jediným zdrojem jídla jsou malé keříky, které rostou v malých skupinkách, a každý keřík má na sobě 1 000 „jednotek jídla“, jenže když to přepočítáme na rolníky, je to 10 rolníků. A pokud to budeme chtít přepočítávat na vojáky, bude to ještě méně. Navíc potřebujete hodně jídla na další zlepšování úrovně. Z počítačové verze jsme byli zvyklí, že se postavilo pár budov a pak přibyla možnost stavět farmy, což zajistilo dostatečný přísun jídla pro celou armádu. Zlata ve hře také moc nenajdete, spíš jen výjimečně nějakou hrudku, kterou potřebujete na upgrade.







Ale když chcete budovat vojsko, musíte začít prodávat jiné suroviny, abyste měli dostatek. Jediné, čeho je opravdu hodně, je dřevo. Každá mapa má rozsáhlý les, který se vám i při maximálním nasazení vašich rolníků nepodaří vytěžit, takže když dojdou jiné zdroje, pošlete všechny do lesa a pak jen obchodujte s dřevem. Obchodní ceny jsou naštěstí stanoveny pevně, takže se vám nestane, že by začal klesat kurz dřeva. Další problém je s místem – kam postavit všechny ty budovy? Mapy nejsou příliš rozsáhlé a taky nemůžete stavě všude, takže je dobré si nejprve trochu prozkoumat terén a až pak začít stavět. Další místo můžete získat tak, že vykácíte nějaký les nebo vytěžíte jiné zdroje.









Rychlý proces s nepřáteli

Strategie ani taktika nejsou zrovna silné stránky vašich protivníků. Na začátku hry se vám snaží zatopit tím, že na vás pošlou malou skupinku vojáků. Ale ty většinou hravě zvládnete. Pak se protivník odmlčí – našel vás, a proto staví a buduje armádu a zázemí. Bohužel není moc rychlý. Pokud si totiž postavíte tlupu vojáků a okamžitě po jeho výpadu zaútočíte, zastihnete ho nepřipraveného. Další zaručený způsob, jak soupeře jednoduše zničit, je odříznout ho od zdrojů. Protože je ve hře jen několik keřů s jídlem, je celkem jednoduché postavit v jejich blízkosti strážní věže nebo živou stráž, které všechny nepřátelské rolníky zneškodní. Protože pak nepřítel nemá jídlo, nemůže stavět vojáky a nemá, jak by vám zabránil v obléhání zdrojů. Jedinou možností, jak by to mohl udělat, je vytěžit kus dřeva a to vyměnit za jídlo, postavit armádu a smést vás, ale na to mu jeho omezená inteligence nestačí. Celkem běžně se dá hrát proti dvěma nepřátelům najednou, a to nejen proto, že se proti vám nespojí v útocích, ale především proto, že inteligence každého nepřítele je minimální. I v nejtěžší obtížnosti dělají chyby, které se nedají nepotrestat, proto každá úroveň většinou netrvá déle než 15 minut. Na druhou stranu musíme pochválit skvělou grafiku a dobré zpracování. Vojáci jsou velmi dobře animováni a budovy jsou detailně zpracované. Zprvu si budete chvíli zvykat na ovládání, ale nakonec zjistíte, že je velmi příjemné a že vám ta myš, na kterou jste byli zvyklí z počítače, vůbec nechybí.





Proč hrát?

Vydařená předělávka známé počítačové hry. Skvělá grafika a dobré ovládání jsou velkými plusy. Škoda, že je doba hraní jedné úrovně krátká kvůli omezeným možnostem a zdrojům.

Klady a zápory

+ grafika, ovládání, jednotky, možnost vylepšování

- inteligence soupeře