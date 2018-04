Afričané propadli mobilům

Afrika patří podle internetových stránek International Herald Tribune (IHT) k jednomu z nejrychleji se rozrůstajících trhů s mobilními telefony na světě. Od roku 1999 do roku 2004 počet uživatelů mobilních telefonů stoupl ze 7,5 milionu na 76,8 milionu, což představuje průměrný roční nárůst o 58 procent. Jihoafrická republika jako nejbohatší stát kontinentu se na tomto trendu podílí jednou pětinou. Druhý nejrychleji se rozmáhající trh světa - Asie - zaznamenal v tomto období nárůst "pouhých" 34.

I když v Africe nejchudší lidé provolají měsíčně asi pět minut, což vyjde na necelé dva dolary, je to luxus. Tedy hlavně pro lidi, kteří mnohdy musejí žít jen s dvěma dolary na den. Velké společnosti dlouho předpokládaly, že se nevyplatí investovat do mobilních sítí mimo nejbohatší klientelu měst. Jenže svět je plný paradoxů - nyní používá mobilní telefon každý jedenáctý obyvatel Afriky. Ale stále jsou problémy i se zdánlivě nejjednoduššími úkony - kde nabít telefon, když v chatrčích není elektřina? Řešením bývají autobaterie, ale ty z dvou dolarů na den také nekoupíte...

Najdi auto s Eurotelem

Mobilní operátor Eurotel začal firemním zákazníkům nabízet sledování jejich vozového parku prostřednictvím satelitního systému GPS a mobilních datových přenosů pod názvem Car Control. Podobnou službu CarNet uvedl na začátku roku T-Mobile. Systém přitom umožňuje kontrolu pohybu, rychlosti či spotřeby vozů a vedení automatické knihy jízd. Firmy podle Eurotelu mohou ušetřit až pětinu nákladů například oddělením soukromých a služebních jízd či zamezením krádežím pohonných hmot. Cena služby začíná na 356 Kč měsíčně, nabídka platí do konce roku.

Už je to tady zase, je to jako ohraná písnička. Velký bratr se dívá a sleduje každý pohyb. Tentokrát však může mít služba „velkého bratra“ i své výhody. Auta z parkovišť mizí závratnou rychlostí a i přes dobrá pojištění se firmě mnohdy nevyplatí přijít o automobil. Ale! Zřejmě každý Čech chce využívat služebních aut i pro své soukromé účely, a to bez toho, aby ho někdo kontroloval.. A tahle služba mu to asi neusnadní.

Oskarova kontrola

Mobilní operátor Oskar začne od poloviny příštího týdne nabízet tarifním zákazníkům možnost zkontrolovat si na displeji mobilního telefonu provolanou částku. Uživatel zjistí, kolik celkem provolal a jak je na tom s volnými minutami či SMS. Zavedením bezplatné služby pod názvem Chytrý přehled chce Oskar přesvědčit uživatele předplacených karet, aby přešli na některý z jeho tarifů Naplno. Obavy ze ztráty kontroly nad svým účtem při přechodu na tarif mají podle dubnového průzkumu agentury General Marketing tři čtvrtiny uživatelů předplacených SIM karet.

Všechno se nyní točí kolem kontrol. Ale vědět, kolik zbývá na mobilním účtu možná není od věci. Obzvlášť v momentě, kdy je výplata v nedohlednu, na nový kredit nejsou peníze a opravdu nutně potřebuji volat. Ale.. kdo z lidí, kteří volají a smskují jako šílení, si bude své hovory plánovat a kontrolovat, kolik peněz zbývá a kolik minut můžu ještě provolat? Mobil je nárazová spontánní věc, užívá se, jak se napadne.. tak na co kontrola?

Tři miliardy od Deutsche Telekom

Dominantní německá telekomunikační společnost Deutsche Telekom investuje do roku 2007 do výstavby vysokorychlostních datových sítí z optických vláken tři miliardy eur. Investice je součástí plánu firmy nabídnout službu, která bude kombinovat tradiční telekomunikační služby s připojením na internet a zábavou, jako televize. Nová síť by měla do roku 2007 spojit 50 největších měst Německa. „Vizí je umožnit zákazníkům připojení přes jednu samostatnou linku - širokopásmové připojení - na bohatství multimediálního světa,“ prohlásil jeden ze šéfů společnosti.

Proti negativnímu chování zákazníků k pevným linkám bojují snad všichni telekomunikační společnosti, včetně Deutsche Telekom, France Télécom i Český Telecom. Navíc se snaží, aby klienti používali pevné linky i jinak, než na telefonování. Jasným důvodem jsou klesající tržby z hovorů z pevných linek kvůli levnější konkurenci a kvůli snižování cen nařízenému regulačními orgány. Má však fixní linka vlastně ještě vůbec smysl? Nejsou investice jen vyhozenými penězi?

Operátoři mohou volat přes internet COL

Telekomunikační firma Czech On Line začala nabízet levné telefonování přes internet (VoIP) formou velkoobchodní nabídky ostatním operátorům. Společnost přišla s velkoobchodní podobou služby jako první na trhu. Služba umožní i menším firmám, jako jsou poskytovatelé připojení k internetu, nabízet bez velkých investic volání přes internet pod svou značkou. Vedle toho mohou službu využít provozovatelé bezdrátových či kabelových sítí. Nabídka obsahuje minutu místního i meziměstského hovoru od 31 haléřů. Koncové ceny při běžném telefonním styku se přitom většinou pohybují nad jednou Kč za minutu.

COL je s třetinovým podílem na trhu největším tuzemským poskytovatelem vytáčeného připojení k internetu. Připravit hlasovou služby na bázi VoIP chtějí i další velcí operátoři, Český Telecom či kabelové společnosti UPC a Karneval. A jelikož konkurence nikdy nespí, je jasné, o co se firmy snaží. Utrhnout si z koláče výdělků a zisků je pro každou firmu rozhodující.

Pevná od Telecomu za 99 korun

Český Telecom do konce listopadu zlevnil zřízení pevné linky z běžných 3966 korun na 99 korun. Zákazníci automaticky získají i některé nadstandardní služby a 100 volných minut pro místní a dálková volání. Telecom se v posledních letech potýká s úbytkem počtu zákazníků. Od loňského pololetí do konce letošního června klesl počet linek v provozu o 222 tisíc na 3,249 milionu.

Mobilní konkurence představuje pro Telecom neuvěřitelný problém. Pro pevnou už podle operátorů není na trhu v podstatě místo. I když se Telecom brání, že fixní linky dávno nejsou jen prostředkem pro volání, ale umožňuje přístup na internet a řadu dalších služeb. Jenže internet mnohdy lidé kupují přes levnější kabelovky a pevných linek se zbavují. S úbytkem zákazníků tak bude Telecom zřejmě muset počítat i do budoucna.