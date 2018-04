Aeronix Zipit - handheld s Wi-Fi a Linuxem za 99 USD (popis zařízení)

Možná si také pamatujete na "databanky" - kapesní organizéry, které měly pár kilobajtů paměti, černobílý displej a plnohodnotnou mini klávesnici. Tato zařízení byla vcelku oblíbená do té doby, než je nahradily mnohem účelnější kapesní počítače. Na slávu černobílých předchůdců se nyní snaží navázat další zařízení.

Aeronix Zipit je handheld s QVGA displejem o rozlišení 320x240 bodů dodávaný v pěti různých barvách. Obrazovka je sice černobílá (16 barevných odstínů), což však zřejmě většině uživatelů Zipitu vadit nebude, neboť je určen primárně dětem k instant messengingu.

Velikost paměti plně odpovídá zaměření zařízení - to je osazeno 2MB flash a 16MB SDRAM.

Chatování probíhá skrze připojení do 802.11b Wi-Fi sítě. Využívat k tomu lze protokoly AOL, Yahoo či MSN.

Interface zařízení, které pohání 90MHz ARM720T procesor, je velmi zjednodušený, ačkoliv jako systém slouží Linux 2.4.21. Zipit dá vědět o nové příchozí zprávě, má lištu, která zobrazuje kamarády, kteří jsou on-line, obsahuje smajlíky...

Až doposud nic, co by zaujalo i dospělejší uživatele. Hračičkové si však uvědomili možný potenciál Zipitu a to se již dočkalo mnoha úprav.

Jen namátkou - jeden z uživatelů přišel na to, jak do zařízení zabudovat slot na MMC karty. Stránku s podrobným návodem naleznete zde. Tím odpadá problém s nedostatečnou kapacitou.

Potenciál Linuxu je známý asi všem, stačí si vzpomenout na jeho osazování například do konzole Xbox či mnoha kapesních počítačů. Open-source systému na tomto zařízení jsou věnovány tyto stránky.

Hacku zařízení za účelem možnosti využívání plnohodnotného Linuxu se věnuje tento web, na kterém naleznete několik dalších odkazů.

Další stránky pojednávají o tom, jak zprovoznit na zařízení podsvícení displeje a dalo by se pokračovat.

Jak vidno, potenciál Zipitu je nekonečný. Nový firmware má přinést podporu pro streaming audia a raději snad ani nepomýšlet na to, jaké by zařízení bylo, kdyby jej výrobce začal dodávat ještě s barevným displejem... Cena je navíc celkem příznivá, 99 USD opravdu není mnoho. Škoda jen, že zařízení k nám nikdo nedováží.