Děsivě primitivní Explorer ve Windows CE nedoznal téměř žádných změn ani v aktuální verzi Pocket PC 2003. Vděčné téma značně nedokonalého správce souborů už před několika lety využila řada softwarových firem, jejichž produkty dnes kralují trhu profesionálních filemanagerů pro kapesní počítače. Vynikající Resco Explorer, Total Commander a několik dalších filemanagerů doplňuje další skvělý správce souborů Advanced Explorer společnosti Alpha Beta Software. Advanced Explorer 4 funguje na kterémkoliv Pocket PC 2000 a novějších specifikacích a prodává se za 14 USD. Trial verze programu je k dispozici zdarma a můžete ho bez omezení používat deset dní.



Základní manipulační operace se soubory zvládá Advanced Explorer 4 na jedničku. Přehledné grafické rozhraní respektive rozvržení oken si můžete částečně upravit, totéž se týká seznamu zobrazovaných souborů. Systém ovládání programu respektuje vlastnosti Windows CE a delší klik na displej většinou vyvolá pop-up menu s rozšířenou nabídkou funkcí. Soubory lze třídit podle mnoha běžných kategorií včetně typu daného souboru. Přímo ze seznamu souborů je dostupný ZIP archiver, jehož používání si můžete nakonfigurovat v preferencích programu.



Advanced Explorer nabízí i rychlý přístup k vybraným adresářům formou záložek, integrovaný je systém zástupců. Pracovat přitom můžete jak se soubory v interní RAM přístroje a se soubory na paměťové kartě, tak i se soubory na síti. Samozřejmostí je vyhledávání souborů podle různých vlastností, detailní pohled na vlastnosti daného souboru či adresáře a prohlížeč aktivních procesů.

























Programy lze z Advanced Exploreru 4 spouštět jen kliknutím nebo též dvojklikem, což je při práci se soubory mnohem pohodlnější. ZIP archivy lze při jejich opětovném používání přepsat nebo doplnit, k dispozici je pět typů komprese včetně prosté zabalení do ZIPu bez komprese - vše se opět nastavuje v preferencích. Smazané soubory můžete opět obnovit. Platí to ale jen v případě, že jste si aktivovali jednu z nejzajímavějších funkcí Advanced Exploreru, kterou je odpadkový koš. "Odpadkáč" funguje podobně jako Recycle Bin v klasických Windows a může být umístěn v interní paměti Pocket PC nebo na paměťové kartě, což je výrazně efektivnější řešení. Nechtěnému smazání důležitých systémových souborů jako jsou různé DLL knihovny, ovládací panely apod. můžete předem zabránit vypnutím jejich zobrazování. Šifrování souborů také funguje podobně jako u klasických Windows, na výběr máte několik šifrovacích metod. Šikovná je i možnost nastavení souborových asociací, pomocí kterých můžete například prohlížet obrázky, přehrávat video, zobrazovat či editovat různé typy dokumentů apod.A co Advanced Exploreru 4 zatím chybí? Nějaký vlastní integrovaný prohlížeč obrázků (třeba i jednoduchý) a rozumné nastavení velikostí písma v pracovních oknech. Hodilo by se i pár dalších vychytávek Resco Exploreru (který však stojí 25 USD) jako třeba FTP klient, naopak editor registrů ale v Advanced Exploreru 4 naštěstí nechybí.