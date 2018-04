ADSL zlevní, radujme se!

Trocha historie

ADSL, kouzelná zkratka, která je jedním z nejčastějším tématem diskusí na našem serveru. Po roce českého provozu tohoto rychlého širokopásmového připojení k Internetu můžeme již bilancovat, co se povedlo a jestli se věci hýbají správným směrem. Za rok se přes ADSL připojuje kolem 21 000 zákazníků, což je o polovinu méně než je uživatelů mobilního GPRS připojení, které ještě navíc oproti ADSL startovalo s půlročním zpožděním.

V rychlosti rozvoje širokopásmového připojení se Česko dělí s Lotyšskem a Novým Zélandem o poslední místo, nehledě nato, že ve využívání ADSL jsme se Slovenskem a Řeckem na chvostu evropského žebříčku. Tyto informace v číselné a grafické podrobně dobře ilustrují na stránkách sdružení Internet pro všechny.

Jak se ale situace s ADSL v Česku vyvíjela od začátku? Představa Českého Telecomu o provozu širokopásmové sítě byla zjevně odlišná od představ uživatelů. Technické problémy, vysoká cena, nízká rychlost a malá dostupnost. Tak by se daly shrnout hlavní nevýhody ADSL během prvního roku provozu. Alternativní operátoři, kteří vysokorychlostní připojení nabízeli byli závislí na Telecomu a jeho velkoobchodním ceníku. Kvalita a cena ADSL služeb byla dlouhodobě kritizována internetovou veřejností a především sdružením Internet pro všechny. Kromě veřejnosti se do jednání vložil i ministr informatiky Vladimír Mlynář a ČTÚ.

Věci se začaly hýbat po loňských prázdninách, kdy byl Český Telecom postaven před výběr, buď snížit cenu nebo zvýšit rychlost. Vyřešil to po svém – zvýšil rychlost, ale přidal datový limit. Každopádně se ale začaly hýbat ledy. Výsledkem je, že během roku fungování na trhu klesla mírně cena a vzrostla deklarovaná rychlost. Kromě toho se Telecom snaží rozšířit i dostupnost, když podepsal kontrakt na 200 000 ADSL portů. Vysoká agregace u nižších tarifů ale stále zůstává. Letošní duben by se dal označit za průlomový rok v cestě za rozumnými ADSL podmínkami.

ADSL by mělo zlevnit

ČTÚ vydává prvního dubna zprávu o cenovém rozhodnutí, čímž učinil předposlední krok k vyřešení vleklých sporů o propojení sítí Českého Telecomu a alternativních operátorů, a věci se rozjíždí. Po týdnu, Contactel, který nechtěl čekat na vyjádření Telecomu, prezentuje nové ceny, vycházející z limitů ČTÚ. Ceny snížené o 12 – 21 % jsou příjemným příslibem dalšího dění. Snad poslední krok ke zlepšení a dořešení situace, přišel se vstupem do EU. Již v sobotu prvního května oznámila firma Czech On Line, že na základě nařízení ČTÚ jedná s Českým Telecomem propojení sítí. S podobným prohlášením přišel později i Contactel.

Podle ČTK by po propojení už nemohl Telecom určovat cenu, a tato výsada by přešla na ČTÚ. Tím by se měla snížit cena připojení, minimálně na hranici cenového rozhodnutí z prvního dubna. Jak naznačuje poslední ceník Contactelu, měly by ceny základní varianty ADSL klesnout zhruba o 200 Kč. O kolik přesně nakonec klesnou není jisté, ale firmy tvrdí, že po uzavření smluv o propojení budou moci nakupovat připojení za 396 Kč, což je o 40 procent méně než doposud. Zajímavý je postoj Telecomu a GTS, které tvrdí, že ke snížené ceně bude nutné připočíst část nákladů na provoz telefonní linky, což podle nich dělá přibližně 260 Kč. Jaké náklady to mají být ale poskytovatelé neuvádějí, a tak se asi budeme muset nechat překvapit.

Podle stránek Czech On Line má operátor 30 dnů na uzavření propojovacích smluv a samotné propojení se sítí Českého Telecomu. U ostatních alternativních operátorů to bude určitě stejné, takže květen bude asi jeden z nejdelších měsíců pro firemní vyjednavače. Vladan Crha, mluvčí Českého Telecomu nařízení nekomentoval a jenom prohlásil, že pro firmu je teď prioritní její nová nabídka ADSL pro koncové zákazníky, kterou hodlají představit v nejbližších týdnech. Je dost možné, že za měsíc spustí všichni operátoři kampaně na ADSL s novými cenami. Contactel to riskl a vyšlo mu to už v polovině dubna. Tiscali a Czech On Line zatím lákají zákazníky na měsíc zkušebního provozu zdarma. A na co je naláká Český Telecom?