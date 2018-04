ADSL zatím využívá necelá tisícovka zákazníků

Více než 900 přípojek širokopásmového internetu prostřednictvím technologie ADSL realizovalo po šesti týdnech od zpřístupnění technologie pět poskytovatelů připojení k internetu. Dnes o tom informoval tiskový mluvčí Českého Telecomu Vladan Crha.

Podle neoficiálního zdroje přípojky ADSL v současné době zřizuje společnost Czech On Line, Imaginat, Ipex, Nextra ČR a SkyNet. "K 15. dubnu 2003 nám bylo dosud zasláno celkem 7085 požadavků, počet přijatých objednávek na službu ADSL překročil číslo 3670," uvedl manažer projektu ADSL z Českého Telecomu František Mikeš.

Do dnešního dne uzavřelo s Českým Telecomem velkoobchodní smlouvu 15 operátorů a poskytovatelů internetových služeb. Podle viceprezidenta pro služby velkoprodeje Českého Telecomu Pavla Jirouška lze nové dohody očekávat v horizontu několika dnů.

I když lze číslo 900 po několika týdnech od spuštění služby považovat za relativní úspěch, přesto se nemůžeme vyhnout pocitu, že zřizování ADSL je pomalé. Český Telelecom evidentně nestíhá v rozumném termínu vyřizovat všechny požadavky a také zájem uživatleů není příliš velký, zřejmě z důvodů relativně vysokých cen ve srovnání s jinými zeměmi. Bylo by skutečně zajímavé pozorovat Český Telecom, kdyby měl připojovat desetisíce zájemců týdně, jak se to děje v Evropě. Jenže tam se mohou uživatelé připojovat bez toho, že by k instalaci potřebovali technika místního Telecomu...