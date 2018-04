ADSL zatím není pro každého

Čeští uživatelé se více než rok velmi intenzivně těšili na to, že vyhodí své staré analogové modemy a připojí se k internetu prostřednictvím moderní a vysokorychlostní technologie ADSL. Jenže ADSL je již více než měsíc tady a rozčarovaní uživatelé se stále připojují přes modem. Připojit se k internetu přes ADSL totiž rozhodně není jednoduché.

První, co musí uživatel překousnout, je cena. Ta rozhodně není pro domácího uživatele malá, zvláště ve srovnání s nabídkou bezdrátových poskytovatelů internetu. Srovnávat se dá ještě s kabelovkou, ale například s UPC za stejnou cenu jako nejpomalejší ADSL získáte jen o něco pomalejší internet (128 Kb/s oproti 192 kb/s) a navíc ještě přes třicet televizních kanálů.

Loterie o ADSL

Když se rozhodnete, že cena vám nečiní problém, musíte absolvovat proces zjišťování, jestli u vás vůbec ADSL může být. Musíte být ve městě, kde jsou ústředny umožňující poskytování ADSL. Seznam lokalit či spádových oblastí najdete na této adrese. Pokud najdete svoji oblast, ještě to neznamená, že si ADSL můžete pořídit. Vaše telefonní stanice nesmí být dále než 3 až 4 kilometry od ústředny. A to nikoliv vzdušnou čarou, ale po drátech. Až zjistíte, že splňujete i tuto podmínku, postupujete do posledního kola loterie o ADSL. Telecom musí prověřit, jestli je linka pro ADSL dost kvalitní. Tímto testem projde odhadem asi 80 % linek, které jsou teoreticky v dosahu ústředen s ADSL!

Pokud projdete tímto martyriem až k objednávce, můžete se připravit na několikatýdenní čekání, než k vám přijde technik Českého Telecomu a ADSL vám zprovozní. Počítejte s tím, že budete muset být doma v pracovní době technika, ale to je běžné i u jiných telekomunikačních služeb. A nečekejte, že vám bude dávat do kupy i počítač, se kterým chcete ADSL používat. Předvede vám funkčnost na svém notebooku, a pokud si nepřiplatíte, nechá vás si nainstalovat ADSL samotného.

Kdy se začne pokrytí ADSL rozšiřovat?

Český Telecom plánuje, že až bude znát reálnou potřebu rozšíření pokrytí ADSL i do dalších míst České republiky, zájemcům vyhoví. Platforma Zástupci uživatelů internetu, vyjednávající o nových modelech internetu v rámci fóra zřízeného Českým telekomunikačním úřadem, organizuje na svých stránkách průzkum zájmu o ADSL. Výsledky by měly sloužit Telecomu i alternativním operátorům pro zjištění zájmu o ADSL a definování požadavků na rozšíření pokrytí ADSL.

Zájemci o ADSL, kteří nyní nejsou v dosahu vybavených ústředen, by ale neměli být příliš optimističtí. Rozhodně se nedočkají vysokorychlostního internetu dříve než na konci roku. Spíše to ale bude až příští rok. A i tak bude dost míst, kde ADSL nikdy nebude (většinou z technických důvodů). Řešením pro takové uživatele by mohl být internet za paušál. Jenže s tím od pevných operátorů to vypadá bledě a ani paušál od Eurotelu pro ně nemusí být vzhledem k ceně a relativně nízké rychlosti řešením.