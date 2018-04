ADSL za 700 korun včetně DPH!

Za nejlevnější ADSL 512 kbit/s s agregací 1:50 si i nejlevnější operátoří dosud účtovali okolo 800 korun (více v tomto článku ). Od dnešního dne snižuje společnost EMEA Telecom cenu základní nabídky na 702 korun měsíčně. Vyplývá to ze sdělení firmy pro ČTK. Cena však neobsahuje paušál zhruba 340 Kč za měsíční pronájem linky.

Velkoobchodní nabídka ADSL Českého Telecomu přitom začíná na 707 Kč. ČTÚ stanovil propojovací cenu na 396 korun, ale tu zatím žádný z operátorů nemůže uplatnit, protože nemá potřebnou propojovací smlouvu s Telecomem. Do měsíce by se měl Telecom propojit se společnostmi Contactel a Czech On Line, které se chystají poskytnout velkoobchodní nabídku dalším firmám.

Výkonný ředitel firmy Oleg Vojtíšek přitom uvedl, že z cenou rozhodně nejdou pod náklady. Neuvedl však, od koho a za jakých podmínek firma ADSL získává.

ADSL od společnosti Emea má ve své základní variantě obvyklý limit 3GB a dodatečná data jsou zpoplatněna po 1 GB za 55 korun. Rychlejší varianta 1024 kbit/s s limitem 6GB stojí 1130 Kč.