ADSL v podání Českého Telecomu: Skryté zdražování, které ani příliš skryté není

Český Telecom na pondělní tiskové konferenci ohlásil zrychlení služby ADSL. Mimo jiné tak reagoval na výzvu ministra informatiky Vladimíra Mlynáře, který na jaře zaúkoloval nového šéfa Telecomu, aby do konce léta zlepšil parametry připojení ADSL. Mlynář vycházel ze studie Českého telekomunikančího úřadu, podle níž je sice služba zhruba stejně drahá jako v Evropě, ale výrazně pomalejší. Od 15. září zvýší Telecom rychlost u základní varianty služby IOL Broadband ze současných 192/64 na 512/128 kilobitů za sekundu, u rychlejší varianty z 320/128 na 1024/256 kilobitů za sekundu. Připojení ale bude limitované objemem dat, který lze stáhnout za měsíc. Pro základní verzi je to 10 GB, pro rychlejší 20 GB. Při překročení limitu dostane uživatel další kredit 10 GB za poplatek 399 korun. Od poloviny září firma zároveň nabídne zákazníkům možnost pořídit si vlastní ADSL modem, za který se dnes Telecomu platí 180 korun měsíčně. Přechod na rychlejší varianty připojení provede Český Telecom bezplatně všem stávajícím zákazníkům, kteří o zvýšení rychlosti požádají prostřednictvím webových stránek Telecomu nebo u jiného poskytovatele připojení. Telecom nyní eviduje přes osm tisíc zákazníků připojených přes ADSL. Služba je dostupná zhruba na 44 procentech jeho sítě.

Zrada číslo jedna: agregace

Agregací rozumíme poměr kapacity připojení do světa k součtu kapacity prodané zákazníkům. Agregace je u poskytovatelů připojení běžná, její poměr je však jedním z nejdůležitějších ukazatelů kvality připojení. Český Telecom začal od počátku srpna agregovat velmi brutálně, někteří zákazníci si stěžovali, že jimi dosahovaná rychlost spadla pod úroveň běžného dial-upu. Zvýšení rychlosti vůči koncovým uživatelům je hezkým gestem, smysl by však mělo jedině při zvýšení kapacity linek spojujících každý DSLAM na ústředně se světem. Český Telecom tvrdí, že spojení dokáže v případě nutnosti zvýšit. Pokud má k DSLAM, resp. ústředně natažena optická vlákna, s kapacitou by neměl být problém.

Zrada číslo dvě: zpoplatnění objemu dat

Český Telecom tvrdí, že do limitu 10 GB se drtivá většina zákazníků již vejde. Pokud však někdo tento limit překročí, zaplatí za dalších 10 GB 399 korun, data by pak bylo výhodnější vypalovat na CD či DVD a vozit vlakem...

Ještě horší je, že ani alternativní operátoři nebudou moci nabízet neměřený paušál. Buď podlehnou tlaku Telecomu a budou účtovat stejným způsobem, nebo budou desetigigabajtové kredity hradit za své uživatele.

Pokud by se některý z uživatelů ADSL stal obětí nějakého jiného zlomyslného uživatele internetu kdekoli na světě a dotyčný uličník by začal posílat na IP adresu zákazníka velké objemy nevyžádaných dat například příkazem ping , tarifikace dle objemu dat mu v peněžence okamžitě udělá pěkný průvan. Nemusí se ostatně jednat jen o úmyslný útok, červ Slammer se počátkem tohoto roku šířil ve formě paketů protokolu UDP odesílaných z infikovaných strojů namátkově na náhodné adresy na internetu.

Český Telecom tvrdí, že tímto opatřením zavádí rovnost mezi zákazníky. Vedení Telecomu zřejmě netuší, že internetový protokol verze 4 (IPv4), na kterém internet v současné době běží, zachovává rovnost uživatelů již dnes, každý paket má úplně stejnou prioritu.

Motivace Českého Telecomu je jasná, z uživatelů chce získat více peněz nebo je přinutit využívat dražší službu. ADSL nemělo nikdy u Telecomu na růžích ustláno. Telecom si uvědomoval, že ADSL by mohlo kanibalizovat mnohem dražší službu pronájmu okruhů. Prodej digitálního okruhu s přenosovou rychlostí 64 kb/s je jistě ziskovější než ADSL. Obstrukce Telecomu nejsou ničím neobvyklým, před lety bylo běžné pronajmout si analogový okruh za 1890 Kč měsíčně a pomocí basebandového modemu na okruhu provozovat připojení rychlostí desítek nebo stovek kilobitů za sekundu. Pak přišly frekvenční filtry a maximální rychlost spadla na 33,6 kb/s dosažitelných analogovým modemem, nakonec Telecom zrušil službu úplně. V čerstvé paměti uživatelů českého internetu zůstává první inkarnace ADSL v podání Telecomu jménem IOL Platinum, od které musel Český Telecom s ostudou ustoupit. Petr Kastner z Czech On Line žertem označil nový obchodní model ADSL podle vzoru tarifu Internet 2002 jako IOL Platinum 2003.

Žába na prameni, nebo Hanlonova břitva?

Rčení oblíbené mezi angloamerickými počítačovými odborníky zvané Hanlonova břitva praví: "Nikdy nevysvětluj zlým úmyslem to, co může být adekvátně vysvětleno hloupostí." Český Telecom ohlašuje nový obchodní model zhruba každého půl roku, v každém lichém případě s platbami dle objemu dat. Podobný chaos jsme v poslední době mohli vysledovat třeba při vývoji podmínek výměny starých telefonních karet za karty Trick či při sledování vývoje cen za odesílání SMS z telefonního automatu.

Uživatelé internetu možná nezůstanou zticha a určitě se ozvou alternativní operátoři. Uvidíme rovněž, zda a jakou roli sehraje Ministerstvo informatiky, Český telekomunikační úřad a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Nový návrh obchodních podmínek určitě dodá argumenty a zlepší vyjednávací pozici i zastáncům local loop unbundlingu (LLU) či bitstream accessu.