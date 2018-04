ADSL v ČR? Zatím na rychlý internet zapomeňte!

Když na konci května oznámil Český Telecom, že zahájil veřejný testovací provoz služby ADSL (vysokorychlostní přístup k internetu prostřednictvím telefonní linky), vypadalo to, že konečně budeme moci zahodit klasické modemy a začít přemýšlet o tom, jak využívat rychlý přístup k internetu. Oznámené ceny sice byly pro domácnosti příliš vysoké, ale sám Telecom dodával, že nabídka je určena zatím jenom malým a středním podnikům a domácnosti by si měly na své přijít až na podzim. Navíc se očekávalo, že po vstupu konkurence na tento trh ceny klesnou.

Na přelomu června a července však přišel šok – Český telekomunikační úřad (ČTÚ) přikázal Telecomu, aby s okamžitou platností pozastavil nabízení služeb ADSL zákazníkům prostřednictvím produktu IOL Platinum. A aby laická veřejnost byla ještě více zmatená z toho, že někdo zakazuje moderní technologii přístupu k internetu, vydávali konkurenti Telecomu prohlášení o tom, že zákaz poskytovat ADSL vítají a že to je krok správným směrem. Již dříve se přitom s podobným požadavkem obrátili i na antimonopolní úřad (ten jim nevyhověl – přesněji prohlásil, že to je záležitost spíše ČTÚ než ÚOHS) a vyhrožovali i stížností u Evropské komise.

Zákaz je proto, aby mohlo být ADSL levnější

Důvodem, pro který ČTÚ pozastavil vysokorychlostní internet zákazníkům Telecomu, ovšem není zpátečnictví nebo obavy z nových technologií, ale nesplnění požadavků telekomunikačního zákona ze strany Telecomu. V textu předběžného opatření se přímo hovoří o nutnosti zajištění konkurenčního prostředí na trhu. Jádrem sporu a kritiky konkurentů Telecomu je neexistence tzv. velkoobchodní nabídky ADSL jiným operátorům a poskytovatelům internetu. Dá se tedy říct, že Český telekomunikační úřad zakázal nyní ADSL proto, aby připojení k internetu prostřednictvím této technologie mohlo být v budoucnu – v důsledku konkurence – levnější.

Připojení k internetu prostřednictvím ADSL využívá existující telefonní sítě – metalického vedení z firem a domácností do ústředen. Touto sítí disponuje v České republice pouze – s několika málo výjimkami – Telecom a vzhledem k tomu, že síť v minulosti budoval v prostředí monopolu, měl by nyní umožnit využívat tuto síť i konkurenci. To se považuje za obecný princip liberalizace telekomunikací a existenci tržního prostředí v tomto oboru v Evropě i severní Americe.

Aby mohli konkurenti Telecomu nabízet levnější ADSL, musel by jim Telecom umožnit využívat jeho síť. Přinejmenším za stejných podmínek, které nabízí své vlastní dceřinné společnosti Imaginet (ta nabízí služby pod značkou IOL). Právě to, že Imaginet již ADSL nabízí, zatímco ostatní do sítě Telecomu přístup nemají, bylo velmi kritizováno. Kdyby Český Telecom nabízel testovací provoz na nekomerčním základu, asi by protestů bylo méně. Právě velkoobchodní nabídka měla problém konkurence řešit – alternativní operátoři by zaplatili za každého uživatele, který by byl jejich zákazníkem ADSL a přitom by využíval sítě Telecomu. Cena by neměla být vyšší, než kterou za stejnou službu platí Imaginet.

Podle tiskového mluvčího Vladana Crhy předložil alternativním operátorům a poskytovatelům připojení k internetu velkoobchodní nabídku, která obsahovala stejné podmínky, které má Imaginet. Podlce Crhy tuto operátoři a provideři odmítli – jejich vyjádření se nám do uzávěrky článku nepodařilo získat; o jejich stanovisku vás budeme informovat v dalších dnech. Každopádně platí, že nikdo z konkurentů Telecomu s ním nepodepsal žádnou dohodu, která by mu umožnila nabízet ADSL prostřednictvím přístupové sítě Telecomu.

Regionálně omezený testovací nebo plný komerční provoz?

Když začal Imaginet nabízet službu IOL Platinum, která je založena na ADSL, všem, kdo o to požádali, začal nabídku Telecomu zkoumat i Český telekomunikační úřad. Český Telecom se hájil – není to komerční, ale regionálně omezený testovací provoz. Problém ADSL ale je, že se nedá nasadit všude. Efektivní vzdálenost od ústředny by měla být 5 až 7 km (čím méně, tím vyšší rychlosti lze dosáhnout) a na jedné ústředně by mělo být alespoň 150 uživatelů, aby se investice do zařízení vyplatila. Z těchto omezujících podmínek vyplývá, že se ADSL možná nedočkají ani v některých okresních městech, natož v malých městech a vesnicích (pokud jste daleko od ústředny, máte smůlu určitě, a pokud v okolí nebude dost potenciálních zákazníků, budou operátoři hodně přemýšlet, jestli k vám ADSL zavedou). Když by se Telecomu podařilo omezeným testovacím provozem získat většinu trhu, nemuseli by alternativní operátoři o nabídce ADSL ani uvažovat – z ekonomického hlediska by neměla za takové situace smysl.

ČTÚ se při své argumentaci zákazu poskytování služby IOL Platinum odvolává na sdělení Českého Telecomu v Telekomunikačním věstníku. Ten totiž již v únoru v tomto periodiku zveřejnil Všeobecné podmínky pro službu IOL Platinum a to včetně smluvních formulářů a oznámení, že zahájí komerční poskytování služby. I když právníci Telecomu jistě najdou několik kliček, jak obhájit termín testovací provoz (Telecom již oznámil, že se proti rozhodnutí ČTÚ odvolá, což ale nebude mít odkladný účinek), je zřejmé, že provoz je komerční a poškozuje konkurenční prostředí.

Kdy bude rychlejší a levnější internet?

Ať už ale státní úřady rozhodnou jakkoliv, uživatele internetu bude nejvíce zajímat, kdy budou moci ADSL využívat, a to za rozumné ceny. Bohužel, tato otázka je nejsložitější. Nejdříve bude muset Český Telecom přijít s velkoobchodní nabídkou přijatelnou pro ostatní operátory a poskytovatele připojení k internetu. Teprve na základě této nabídky a požadovaných cen budou moci konkurenti Telecomu připravit vlastní služby a ceny. Což si rozhodně vyžádá když ne několik málo měsíců, tak několik týdnů určitě. A to ještě nebereme v úvahu obvyklou tradici v českých telekomunikacích, kdy Telecom ve své první nabídce požaduje po konkurenci cenu, se kterou ta nesouhlasí, takže se operátoři několik měsíců dohadují, až celý problém nechají vyřešit ČTÚ.