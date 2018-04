ADSL pomalu přichází, co nám nabídne ?

Kdo se obává, že tento článek bude spíše technického zaměření jako předchozí články, nemusí se bát. O žádné modulaci nebo něčem podobném nic neuslyšíte, uvedeme si zde jen aplikace pro které je vlastně ADSL původně vyvíjeno.

Taky vás zajímá kdy můžeme očekávat příchod ADSL modemů do našich domovů ?

Na tuto otázku zatím nedovedu přesně odpovědět, ale je téměř jisté, že do konce tisíciletí to určitě nebude. Jak jste se mohli dočíst v minulém článku jsou v provozu pilotní projekty v několika zemích světa.

Náš nejbližší soused, kde je možné se s ADSL technologií setkat je Německo, kde, byli jste-li vybráni do pilotního projektu, zaplatíte měsíčně 48 marek, tedy při současném kursu něco kolem 900 Kč. Od poloviny roku je prý už možné pořídit si ADSL přípojku i mimo pilotní projekt a do konce tohoto roku by mělo být ADSL přístupné ve 43 městech Německa.

V případě, že by jste byli vybráni do pilotního projektu v Rakousku, zaplatíte měsíčně 500 ATS což je při současném kursu kolem 1355 Kč, ve Švýcarsku 99 CHF což odpovídá zhruba 2200 Kč, V USA se ceny pohybují mezi 100 až 500 USD tedy cca 3400 17000Kč v závislosti na rychlosti připojení.

Teď se trochu zasníme a představíme si že jsme majiteli ADSL přípojky a máme k dispozici služby které do několika skupin rozdělil Americký národní Standardizační Institut - ANSI . Tyto služby si nejprve vyjmenujeme a struně popíšeme a také si uvedeme jaké přenosové rychlosti jsou potřebné pro dané aplikace a z toho vyplývající ADSL přípojku

nejsympatičtější a pravděpodobně nejčastěji využívanou bude skupina označovaná jako Zábava.

Patří sem služba označovaná jako video na vyžádanou (pořad vybraný a puštěný ze vzdáleného serveru) kde se přenosové rychlosti pohybují kolem 2 Mbit/s směrem k účastníkovi (video + stereo zvuk). K používání funkcí jako u videa, tedy zastavení a přetáčení oběma směry vám stačí 16bit/s , měli byste si tedy vystačit s ADSL - Lite.

Dále služba nazývaná jako interaktivní televize, u které jsou požadavky stejné jako u VOD, měli byste vystačit s ADSL - Lite

Dále sem patří hudba (vyberete si z nabídky a pustíte). Pro kvalitní poslech je nutný komprimovaný signál o rychlosti 384 kbit/s nebo nekomprimovaný 1,5 Mbit/s

také byste měli vystačit s ADSL - Lite

další hojně využívanou skupinou budou Televizní hry, kam spadají interaktivní hry buď mezi jednotlivcem a serverem nebo mezi více účastníky. Přenosové rychlosti zde podle charakteristiky ANSI budou dosahovat až 6 Mbit/s, proto ADSL Full

skupina která vás bude zřejmě nejvíce zajímat je dálkové vzdělávání a konzultace, že ano :-)

Nebude-li se vám chtít chodit na přednášky a škola bude mít také jako vy ADSL přípojku, mělo by vám stačit pro přenos videosignálu a stereo zvuku 2 Mbitové ADSL - Lite ( zapomněli jste-li co různá označení znamenají, osvěžte si paměť v předcházejících článcích Po drátech a ještě rychleji - ADSL a Po drátech a rychleji xDSL ). Chcete-li navázat spojení s kvalitnějším obrazem, pořiďte si už 8Mbit ADSL, budete potřebovat totiž minimálně 3Mbit/s na obraz + 384 kbit/s na zvuk ve zpětném směru a 384 kbit/s na zvuk směrem od vás.

Budete-li chtít používat na dálku učebnice, je nutné pro video s vyšší kvalitou rychlost 3Mbit/s směrem k vám. Dopředný kanál sloužící k ovládání menu rychlý max. 64 kbit/s Populárním termínem se stává tzv. léčení na dálku, nebo také lékařské konzultace. Zde je doporučena rychlost pro přenos videosignálu i hlasu dohromady minimálně 1,5 Mb/s , tedy stačí ADSL - Lite

další skupinou je tzv. Telecommuting. Sem patří videokonference s přenosem obrazu střední kvality směrem k vám a oboustranným přenosem hlasu na což vám stačí ADSL - Lite. Dosahuje se zde přenosových rychlostí 1,5 Mbit/s k směrem účastníkovi a 384 kbit/s do účastníka. V dopředném směru tedy můžete spolu s hlasem zasílat i různé soubory týkající se probíraného tématu ;-)

Dále sem spadá činnost označovaná ANSI jako práce doma , neboli Hoffice. I zde je počítáno s videosignálem a záleží s čím se spokojíte, ADSL-Lite by mělo stačit, požadavky začínají totiž už od 1,5 Mbit /s směrem k účastníkovi pro video, audio a data a 384 kbit/s od účastníka.

do tzv. skupiny Potřeby malých firem patří videokonference se stejnými požadavky na přenosové rychlosti jako v předchozím případě .

Dále sem patří přenášení kódů kreditních karet a ověřování podpisu, kde si firmy vystačí s rychlostmi do 384 kbit/s a tedy i ADSL - Lite

Na následujícím obrázku jsou znázorněny nároky některých aplikacích v ADSL pro sestupný a vzestupný kanál :

Tak to by bylo ve stručnosti vše co nám technologie ADSL může, věřím že v blízké budoucnosti, nabídnout. S pozdravem po drátech a rychleji se loučí

.