ADSL na Slovensku: dostupné v dalších 18 lokalitách, počet přípojek překročil 18 tisíc!

Jak jistě již víte z předešlých článků , náš východní soused nasadil nezvykle rychlé tempo v prosazování vysokorychlostního ADSL a nebýt masivní kampaně na službu Internet Expres od Českého Telecomu, asi by nám už Slováci doslova dýchali na záda.

Poslední oficiální údaj, který ze Slovenska máme, se vztahuje k datu 1.7.2004. Na Slovensku bylo k tomuto datu 22 340 objednávek na ADSL a celkem 17 540 zrealizovaných přípojek. Zdá se tedy, že nůžky mezi přijatými objednávkami a realizovanými přípojkami se neustále roztahují, což svědčí o velikém zájmu o tuto službu. Do minulého měsíce bylo ADSL dostupné v celkem 29 městech na Slovensku a minulý měsíc k nim přibylo dalších 18 nových lokalit (všechny najdete v přiložených tabulkách).



Podařilo se nám nahlédnout do nejbližších plánů Slovak Telecomu a zjistili jsme, že o prázdninách (červenec – srpen) přibude na Slovensku dalších 7 nových lokalit.

Tím však novinky na Slovensku zdaleka nekončí. Jak už jste možná zaznamenali, naši sousedé mají již teď spoustu nabídek, o kterých se může našim uživatelům zatím jen zdát. Na rozdíl od nás si mohou vybrat hned z několika hodnot agregace, která je však uplatňovaná obvykle jen na tarify bez limitu na objem přenesených dat. Varianty s limitem nejsou agregací zatížené vůbec a navíc až do konce příštího roku se o víkendech a státních svátcích data neměří ani nezpoplatňují. Tyto zdánlivé maličkosti mají v konečném důsledku vliv také na kvalitu služby, takže rozdíl mezi deklarovanou rychlostí a rychlostí kterou uživatel skutečně dlouhodobě dosahuje na své přípojce není na Slovensku tak veliký jako u nás. Přesněji řečeno, zatím co u nás dosahují uživatelé v průměru cca 50-60 % deklarované rychlosti, na Slovensku je to něco kolem 80 %.

Velkou pozornost vyvolalo nedávné rozhodnutí Telekomunikačního úřadu SR, který již podruhé nařídil Slovak Telecomu, že nesmí spojovat ADSL službu s hlasovými tarify. Přeloženo do srozumitelné řeči to znamená, že regulátor nařídil, že zákazník pokud nemá zájem využívat hlasové služby, musí mít možnost objednat si pouze čisté ADSL. V rozhodnutí regulátora se vysloveně říká:

„Úrad napadnutým rozhodnutím uložil spoločnosti ST odstrániť nútené spájanie poskytovania verejnej telekomunikačnej služby ST DSL (prístup k širokopásmovým službám pomocou technológie ADSL pri využití metalického prístupového média) s poskytovaním verejnej telefónnej služby alebo verejnej telekomunikačnej služby ISDN. Rozhodnutie predsedu je právoplatné.“

Slovak Telecom samozřejmě okamžitě zareagoval velmi rychle svojí vlastní tiskovou zprávou v které rozhodnutí regulátora sice přislíbil respektovat, nicméně ho označil za nepřiměřené vměšování do podnikání Slovak Telecomu a zvažuje i obranu soudní cestou. Podle ST oddělení ADSL od hlasu, které přikázal slovenský regulátor nemá ve světě obdoby:

„Rozhodnutie TÚ SR je v celoeurópskom kontexte unikátne. Slovak Telecomu nie je známe, že by nejaké telekomunikačná spoločnosť vo svete poskytovala službu ADSL samostatne. Všade v Európe sa služba ADSL poskytuje súčasne s hlasovou službou, keďže bola táto technológia na spoločné súžitie aj vyvinutá".

Podle našich informací podobně oddělené hlasové služby od ADSL nabízí také operátoři ve Finsku. Redakci Internet pre všetkých se dokonce podařilo sehnat vyjádření jednoho finského operátora ELISA: Áno. Je možné kúpiť si iba službu ELISA ADSL. Nemusíte si objednávať žiaden paušál na pevnú alebo mobilnú linku", uviedol Aija Rikala, Communications Officer spoločnosti Elisa. "Hlasová služba je samostatná a ak ju nepotrebujete platíte iba za ADSL a svojmu providerovi". dodal Rikala. Jistě bude zajímavé sledovat, jak se bude celá kauza vyvíjet a jestli si regulátor prosadí své rozhodnutí nebo jestli naopak Slovak Telecom vyhraje svojí malou válku s regulátorem.

Zajímavé novinky ohlásil také jeden z největších alternativních operátorů na Slovensku společnost Slovanet. Ten ve své tiskové zprávě uvádí, že ani o prázdninách svůj boj o zákazníky nevzdá:

„Slovanet od 1. júla pripravil pre zákazníkov horúce letné akcie na GoDSL produkty. Akcia na znížené ceny najobľúbenejších neobmedzených produktov GoDSL Home – 369 Sk/mesiac a GoDSL Total Fun – 389 Sk/mesiac je predĺžená do konca augusta. V ponuke Slovanetu aj v lete zostáva najlacnejší vysokorýchlostný internet – GoDSL 1000 za 290 Sk/mesiac. Jeden mesačný paušál zadarmo získa zákazník vďaka prázdninovej novinke, ktorá platí pri objednaní produktov s meraním objemu prenesených dát od 1.7.2004 do 31.8.2004. Ku všetkým produktom je možné aj naďalej zakúpiť ADSL modem za 1 Sk. Zvýhodnená cena na smerovače Alcatel 510 a Alcatel 531i k niektorým službám poklesla až na úroveň 390 Sk. Zriaďovací poplatok 0 Sk naďalej platí pre všetky GoDSL služby.“