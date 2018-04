ADSL je v zahraničí výrazně levnější

Služba ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) je cestou ke zcela novému využití internetu. Levné a dostupné vysokorychlostní přenosy by umožnily např. dálkové vzdělávání (eLearning), provádění práce z domova, videokonference, zcela by změnily oblast počítačové zábavy (přehrávání videa, interaktivní hry). Nová služba ADSL, kterou Český Telecom (ČT) spustil ve „zkušebním komerčním provozu“ pod názvem IOL Platinum, je technicky dostupnou cestou k rychlému internetu. Pro přenos dat totiž využívá stávající metalické telefonní rozvody a rychlé datové toky (až 9 Mbps) tak může využívat každý, kdo má doma klasickou telefonní linku. Je zde ovšem několik podmínek: ústředna, na kterou je uživatel napojen, musí být náležitě vybavena a nesmí být příliš daleko (teoreticky maximálně 4,2 km, v praxi méně); koncový uživatel musí vlastnit rozdělovač signálu, který oddělí datový signál od běžného telefonního, a ADSL modem. Ten je k počítači připojen přes síťovou kartu nebo přes USB port. Datový tok je „asymetrický“, což znamená, že jeho rychlost je jiná směrem k uživateli a jiná směrem od uživatele (rychlosti se uvádějí v tomto pořadí). Připomeňme, že maximální rychlost připojení prostřednictvím klasického analogového modemu je 56 kbps. (Více o technických parametrech zde.)

V současnosti si ve službě IOL Platinum můžete vybrat ze tří cenových programů. Věnujme se pouze tomu nejpomalejšímu a „nejméně drahému“. Uživatel je připojen rychlostí 256/64 kbps, zřízení služby i s instalací ho přijde na 3 300 Kč, měsíční paušál činí 1 900 Kč a měsíční pronájem modemu 100 Kč. V paušálu je zahrnut určitý objem „volných dat“. Jedná se o data, která může uživatel přijmout a odeslat, protože ve všech cenových programech služby IOL Platinum se odchozí a příchozí data sčítají. Základní cenový program, kterým se zabýváme, má v paušálu zahrnuto 500 MB volných dat. Nad tento limit se přijaté a odeslané megabyty zpoplatňují, jeden MB stojí 3 Kč.

Spor, který vedou alternativní operátoři s Českým Telecomem, spočívá v tom, že ČT stále nezveřejnil velkoobchodní ceny, za které ADSL okruhy zpřístupní ostatním operátorům. Přitom ve zkušebním provozu ověřuje komerční model pro tuto službu, tím fakticky láká první zákazníky, kteří ovšem nemají možnost výběru konkurenční služby ADSL.

V praxi velkoobchodní prodej znamená, že datové okruhy vlastněné velkou telekomunikační společností jsou za danou částku pronajímány internetovým providerům, kteří zákazníkovi nabízejí další služby (e-mailovou stránku, přehrávání filmů, elektronické učení aj.). Zákazník tedy platí svému providerovi částku, která se skládá z peněz za zvláštní služby poskytované providerem a z peněz za ADSL připojení, jež provider převádí ve prospěch telekomunikační společnosti.

Uveďme jeden příklad z Belgie, kde je ADSL již v běžném komerčním provozu (informace přebíráme z článku J. Peterky publikovaném na lupa.cz). Belgická společnost Belgacom vlastní datové okruhy s technologií ADSL. Za měsíční pronájem linky ADSL 758/128 kbps u společnosti Belgacom pro jednoho zákazníka zaplatí provider 30,37 € (cca 950,- Kč). Provider pak prodává připojení za částku navýšenou o hodnotu přidaných služeb, např. místní internetový provider Win nabízí program, který je zaměřen na malé a střední podniky. V jeho rámci má uživatel k dispozici deset e-mailových schránek, na přípojku může prostřednictvím sítě LAN připojit neomezený počet počítačů, je mu přidělena jedna IP adresa, objem přenesených dat není omezen. Za tyto služby zaplatí koncový uživatel 119 € ročně (3 700,- Kč). V jiném programu, zaměřeném tentokrát na domácí uživatele, Win objem volných dat omezuje. Uživatel smí přenést zdarma maximálně 20 GB, což je 40 krát více, než v základním programu nabízí ČT.

Ve zmiňovaném článku uvedl Peterka i další zajímavé srovnání. Švýcarská telekomunikační společnost Bluewin, vlastněná švýcarským Swisscomem, je v obdobné situaci jako český provozovatel ADSL Internet OnLine, který je stoprocentně vlastněn Českým Telecomem. Za ADSL o rychlosti 256/64 kpbs přitom zaplatí uživatel v přepočtu asi 1020 Kč (49 CHF). Paušál obsahuje 3 GB volných dat, nadlimitní megabyty jsou zpoplatněny 0,05 CHF (1,04 Kč). Znamená to, že pokud by člověk surfoval po internetu ve Švýcarsku a vyčerpal všechny volné gigabyty, zaplatí 1020 Kč,-. U nás by zaplatil paušální poplatek (1 900,- Kč) a k tomu 2,5 GB přijatých dat (7 500,- Kč), tedy dohromady před devět tisíc...

Ceny Českého Telecomu jsou pro koncové uživatele příliš vysoké. Uvidíme, jak se ČT zachová k alternativním operátorům. Pokud by i vůči nim zvolil podobnou strategii a za ADSL stanovil vysoké velkoobchodní ceny, mohlo by se stát, že předražená přípojka od ČT by byla tou nejlevnější na českém trhu. A to samozřejmě povede k tomu, že rozšíření technologie ADSL bude výrazně zpomaleno a čeští občané se nedostanou ke službám, které vysokorychlostní datové přenosy přinášejí. (O službách ADSL zde.)

Pro srovnání uvádíme ceny ADSL vybraných evropských operátorů.