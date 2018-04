ADSL by mohlo zlevnit až o třetinu

Český telekomunikační úřad stanovil maximální měsíční ceny propojení mezi alternativními operátory a Českým Telecomem ohledně přístupu na internet prostřednictvím technologie ADSL. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě. Velkoobchodní cena propojení se tak sníží, a to až o 40 procent, uvedla mluvčí společnosti Czech On Line Stanislava Beyerová. Uživatelé by měli podle ní pocítit zlevnění internetu v brzké době. Rozhodnutí ČTÚ začne platit 15. dubna.

U nejčastěji používané služby s přenosovou rychlostí 512/128 kbit/s s limitem přenesených dat je nová maximální měsíční cena za propojení stanovena na 396 korun bez daně z přidané hodnoty. Podle Beyerové byla dosavadní cena 707 korun. Operátor po započtení vlastních nákladů a zisku nabízí koncovým uživatelům cenu 819,60 koruny bez DPH. V reakci na rozhodnutí ČTÚ se podle ní ceny sníží. Nedokázala však upřesnit, o kolik procent dolů ceny půjdou.

Rozhodnutí úřadu je podle Beyerové předposledním krokem k tomu, aby ČTÚ mohl rozhodnout ve sporech mezi alternativními operátory a Českým Telecomem. "Poté budeme moci uvést ceny do praxe," dodala s připomenutím, že se spory vlečou více než dva roky. Mluvčí Telecomu Vladan Crha zatím nedokázal reagovat na rozhodnutí ČTÚ s tím, že dokument ve firmě analyzují. O dopadech regulace cen na Telecom se vyjádří zřejmě příští týden.

Je ale možné předpokládat, že Český Telecom bude nové ceny kritizovat a bude argumentovat tím, že nejde o propojení, ale jen o neregulované připojení. S optimismem kvůli možným novým cenám za ADSL si tak budeme muset počkat až na okamžik, kdy je někdo skutečně začne nabízet. V současnosti to totiž spíš vypadá, že ČTÚ jen umožnil vznik dalšího komplikovaného sporu.

Rychlost Limit dat Cena 512/128 kbit/s 3 GB 396,- 1024/256 kbit/s 6 GB 628,- 256/64 kbit/s neomezený 892,- 512/128 kbit/s neomezený 1652,- 1024/256 kbit/s neomezený 3039,-