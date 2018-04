ADSL bez pevné linky se nedočkáme, operátoři nechtějí přijít o zisky

Obejít se bez připojení k internetu není už dnes tak jednoduché, jako před pár měsíci či roky. Na elektronickou komunikaci přechází stále více úřadů. Navíc v řadě škol jsou běžné i domácí úkoly, které mají žáci vypracovat s pomocí internetu. Na první pohled by se mohlo zdát, že připojení k internetu není žádný problém. Podle reklamní kampaně můžete mít rychlý internet přes ADSL už za 399 Kč měsíčně.

Ale chyba lávky, hned při druhém pohledu zjistíte, že jde o cenu bez DPH. A to není všechno, k ceně navíc musíte připočítat paušál za pevnou hlasovou linku. Právě v tom je největší kámen úrazu. V Česku klesá počet pevných linek nejrychleji na světě. A ani se není co divit – počet zákazníků mobilních operátorů už dávno překročil počet obyvatel. Spousta lidí ale musí platit za hlasový paušál úplně zbytečně, jen proto, aby se mohlo připojit k internetu!





Pochopitelně, mluvíme o připojení přes ADSL. Pokud bydlíte v lokalitě, kde je dostupné například připojení k internetu přes rozvody kabelové televize, máte vyhráno a bez pevné linky se klidně obejdete. Totéž platí o možnostech připojení přes mobilní sítě (CDMA, 3G, HSDPA), případně přes wi-fi a další bezdrátové technologie. Ty ale nejsou dostupné všude, naopak ADSL si lze zřídit na drtivé většině pevných linek v Česku.

Naked (nahé) ADSL – operátorům nic nebrání!

Přitom operátorům nic nebrání v tom, aby nabídli ADSL bez hlasového paušálu. Museli by se ovšem trochu snažit a jít do podnikatelského rizika. To se jim ale nechce, ostatně v Česku to není nic překvapivého. K podobné nabídce se odhodlal Volný, který nabídl svůj Internet Extra. Bohužel dostupnost této služby je velmi malá (asi 40 % pevných linek).

Totéž platí o nabídce Českých Radiokomunikací, které nabízejí ADSL bez paušálu za pevnou linku u O2, nicméně pouze v kombinaci s vlastními hlasovými službami. Za ty se sice neplatí paušál, nicméně služba je dostupná jen v síti Českých Radiokomunikací, která nabídne ještě menší pokrytí než v případě Volného.

Kolik stojí ADSL Tarif O2 Mini + Internet ADSL 2048 O2 Duo ADSL Volný Internet Extra 2M ČRa Premium ADSL T-Mobile ADSL Cena 830,62 Kč 1 034,11 Kč 699 Kč 772 Kč 819,81 Kč

V minulosti nabízeli možnost získat ADSL bez pevné linky někteří alternativní operátoři, kteří jej nabízeli na platformě společnosti Telenor. Jenže bývalou síť Telenoru získala v rámci akvizice celé společnosti GTS Novera a ta v současné době ADSL bez hlasového tarifu nenabízí. Podle tiskového mluvčího společnosti Pavla Kaidla se ani nechystají v nejbližší době nabídku obnovit.

"Náklady vynaložené na provoz a údržbu účastnického vedení jsou vysoké a jejich návratnost riziková. Operátoři, kteří při poskytování svých služeb využívají účastnické vedení společnosti Telefónica O2, tyto náklady nemají. Tito operátoři poskytují hovorové i datové služby při využití telekomunikační sítě společnosti Telefónica O2, aniž by investovali prostředky do budování vlastní telekomunikační sítě a vyhnuli se tak podnikatelskému riziku,“ upozorňuje Vilém Veselý.

Pro většinu potenciálních uživatelů ADSL je tak nejdůležitější postoj společnosti Telefónica O2, přes jejíž síť využívá drtivá většina ADSL přípojek v Česku. Jenže právě O2 zrušení paušálu za pevnou nechystá. Dlouho dokonce tvrdilo, a to i na opakované přímé dotazy Mobil.cz, že podobný krok učinit ani nesmí. Zástupci společnosti se odvolávali na rozhodnutí ČTÚ. Jak ale vyplynulo z vyjádření, které nám poskytl Vilém Veselý, vedoucí oddělení komunikačních činností z odboru regulace sítí a služeb elektronických komunikací ČTÚ, takové rozhodnutí neexistuje.

Telefónica O2 se v minulosti odvolávala především na rozhodnutím o ceně č. CEN/1/04.2006-15. V tom ale ČTÚ pouze zakázal tehdejšímu Českému Telecomu křížové financování u tarifu Mini. Proto nyní existuje Mini ve dvou verzích – za 236,81 Kč bez ADSL nebo 355,81 Kč s ADSL. Z toho by tedy vyplývalo, že náklady na provoz ADSL linky jsou 119 Kč. V případě ADSL bez hlasového paušálu by šlo o vyšší částku.

Vilém Veselý z ČTÚ k tomu dodává: "Platba za pevnou linku, neboli přesněji platba za přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě, je nutnou platbou při využívání služeb elektronických komunikací v pevné síti (tedy i služeb ADSL). Tato platba obsahuje náklady související s poskytnutím přístupu, bez poskytnutí přístupu nelze využít dalších služeb. Cena za přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě zohledňuje náklady vynaložené zejména na provoz a údržbu účastnického vedení.“





O2 tedy může nabídnout ADSL bez hlasového paušálu, pak ale do ceny za ADSL bude muset započítat i náklady na přístup k telefonní síti. Je tedy otázka, o jak významnou úsporu by ve skutečnosti šlo. Vlastimil Sršeň z tiskového odboru Telefónica O2 nám k tomu řekl: "...klíčovou část ceny za hlasový tarif tvoří náklady na přístupové vedení, které by se jinak musely promítnout do ceny naked ADSL – vezmeme-li hypoteticky v úvahu existenci tarifu MINI, pak by se cena naked ADSL od součtu cen za MINI a "oblečeného" ADSL významně nelišila.“

Leccos signalizuje již zmíněná nabídka Volný Internet Extra, která přijde na 699 Kč měsíčně za 2 Mb/s připojení. To znamená, že ve srovnání s nejlevnější kombinací od O2, tedy Internet ADSL 2048 a O2 Mini za 830,62 Kč to znamená úsporu 131,62 Kč. Pravda ale je, že v současné době nabízí Volný v rámci akční nabídky za stejnou cenu linku o rychlosti 4 Mb/s, pak je úspora téměř 370 Kč. V případě nabídky Českých Radiokomunikací zaplatí zákazník 772 Kč za 2Mb/s připojení.

Kolik stojí pevná

Jaké jsou ve skutečnosti již několikrát zmíněné náklady na provoz a údržbu účastnického vedení se vedou dlouhodobě spory. "Náklady vynaložené zejména na provoz a údržbu účastnického vedení, nejsou závislé na druhu poskytovaných služeb. Účastnické vedení je používáno uživatelem vždy, jak při využívání výhradně služby ADSL, hlasových služeb, služby vytáčeného přístupu ke službám sítě Internet, tak i pro využívání dalších služeb nebo jejich kombinaci,“ upozorňuje Vilém Veselý.

Vodítkem v tomto směru může být cena za pronájem místní smyčky (LLU), ten umožňuje alternativním operátorům nabízet službu nezávisle na majiteli sítě (Telefónica O2). V současné době je cena u O2 stanovena na 360 Kč měsíčně. ČTÚ nedávno uzavřelo veřejnou konzultaci ohledně nového cenového rozhodnutí, kde zamýšlí regulovanou cenu snížit na 262 Kč. Je pro ilustraci, ve Velké Británii účtuje společnost BT Openreach, spravující sítě British Telecommunication, 81,69 GBP ročně. To odpovídá měsíční částce 7,47 GBP (233,65 Kč). Nicméně ve Velké Británii nikdo z operátorů naked ADSL nenabízí.

Bez hlasového tarifu nabízí „svoje“ ADSL také T-Mobile, ten vám ale v tom případě naúčtuje téměř celý poplatek za zpřístupnění místní smyčky. Takže kromě 474,81 Kč za 2Mb/s připojení zaplatíte také 345,10 Kč za pevnou linku. Dohromady tak přijde ADSL od T-Mobile na 819,91 Kč. To je úspora celých 11 Kč! I T-Mobile ale má v současné době akční nabídku, kdy lze získat 20% slevu na měsíční paušál za ADSL, pokud má zákazník zároveň hlasový tarif od T-Mobile (maximálně však 178,50 Kč).

Spíše se dočkáme balíčků

Bohužel to vypadá, že i kdyby se O2 odhodlalo vyjít vstříc zákazníkům a nabídlo ADSL bez paušálu za pevnou linku, k žádným velkým úsporám by to nevedlo. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že vývoj půjde spíše opačným směrem. Operátoři se snaží nabídnout více služeb v rámci jediného paušálu, kterými pevné linky zatraktivní. Například BT nabízí připojení přes 8Mb/s ADSL za 15,99 GBP (483,21 Kč), k tomu ale zaplatíte ještě měsíční paušál za pevnou linku ve výši 10,50 GBP (317,30 Kč). V ceně už je ale zahrnuto neomezené víkendové volání na pevné linky v rámci Velké Británie. Pokud navíc uzavřete smlouvu na 12 měsíců, získáte i neomezené volání mimo špičku.

Stejnou cestou se zřejmě vydá i O2 v Česku. Potvrzuje to i Vlastimil Sršeň, když říká: "Z hlediska výhodnosti jsou pro zákazníka jednoznačně nejvýhodnější balíčky služeb. Kombinace dvou anebo tří služeb přinášejí jednoznačně úspory, slevy, které by zákazníkovi nebylo možné poskytnout v případě užívání každé z daných služeb samostatně.“ Například nabídka O2 Duo ADSL tak za 1 034,11 Kč obsahuje i 800 minut volání na pevné linky, bohužel cena je pořád o něco vyšší než za rychlejší připojení od BT.