podle informací od Chris De Herrera Verze 1.01 (revidováno 28.5.1999) Všechny ochranné známky jsou vlastnictví jejich společností. Úvod Toto je koplexní pohled na adresářovou strukturu typického HPC a PPC s Windows CE 2.0. Všimněte si, že Windows CE nemají písmena disků jako Windows 95/98/NT. Též podporují dlouhá jména souborů a podadresářů s mezerou. Data souborů jsou uložena v interní RAM (ne FLASH) paměti a jsou komprimována v poměru přibližně 2:1. Adresářová struktura Windows CE 2.0 pro HPC Adresář Popis \Control Panel aplety ke konfiguraci systému \Databases ukládání objektů - schůzky, kontakty, ostatní databáze a registry \My Documents ukládání dokumentů vytvořených ve Wordu nebo Excelu \My Documents\Synchronized Files ukládání dokumentů určených k automatické synchronizaci se stolním PC \Program Files ukládání programů (použijte podadresáře k jejich organizaci) \Program Files\Accessories zástupci k Příslušenství uložených v adresáři \Windows \program Files\Communications zástupci Komunikace uložených v adresáři \Windows \Program Files\Communications\Mail Attachments ukládání vašich e-mailových příloh \Program Files\Games zástupci Her uložených v adresáři \Windows \Program Files\Office zástupci Office (Word a Excel) uložených v adresáři \Windows \Program Files\Office\Templates ukládání šablon \Program Files\Pocket Outlook zástupci Kalendáře a Kontaktů uložených v adresáři \Windows \Storage Card paměťová karta Flash nebo SRAM \Storage Card2 paměťová karta Flash nebo SRAM \Temporary Internet Files vyrovnávací paměť (cache) Pocket Internet Exploreru \Windows ukládání všech souborů *.DLL, nápovědy, zvuků a pozadí \Windows\Desktop zástupci Plochy \Windows\Favorites zástupci položky Oblíbené z Exploreru \Windows\Fonts ukládání TrueType fontů \Windows\Programs ukládání zástupců ze Start menu \Windows\Programs\Accessories zástupci menu Příslušenství \Windows\Programs\Applications zástupci menu Programy \Windows\Programs\Communication zástupci menu Komunikace \Windows\Programs\Games zástupci menu Hry \Windows\Programs\Office zástupci menu Office \Windows\Programs\Pocket Outlook zástupci menu Pocket Outlook \Windows\Recent zástupci naposledy otevřených souborů \Windows\Startup programy spouštěné po resetu (ne "studeném" startu) Adresářová struktura Windows CE 2.0 pro PPC Adresář Popis \My Documents ukládání dokumentů vytvořených v Poznámkovém bloku, Hlasovém záznamu, atd. Tyto jsou automaticky synchronizovány se stolním PC. \Program Files ukládání programů (použijte podadresáře k jejich organizaci) \Storage Card paměťová karta Compact Flash \Temp ukládání prozatimních souborů \Windows ukládání všech souborů *.DLL, nápovědy, zvuků a pozadí \Windows\AppMgr adresář programu Application Manager \Windows\Fonts ukládání TrueType fontů \Windows\Programs ukládání zástupců ze Start menu \Windows\Programs\Start Menu zástupci ze Start menu \Windows\Programs\Start Menu\Programs zástupci menu Programy \Windows\Programs\Start Menu\Programs\Communications zástupci menu Komunikace \Windows\Programs\Start Menu\Programs\Games zástupci menu Hry (Solitare) \Windows\Startup programy spuštěné při resetu (ne "studeném" startu) \Windows\Temporary Internet Files ukládání kanálů Mobile

Překlad (i)1999 Portfolio Praha