Adresáře na Palm/Piloty

"Podejte mi, Watsone, támhle z poličky můj index."

Sherlock Holmes pohodlně opřený v křesle obracel pomalu stránky a vyfukoval z doutníku obláčky kouře.

"Pod písmenem M jsou samé kapacity", řekl. "Moriarty by sám stačil k tomu, aby tomu písmenu dodal patřičný lesk. Kromě něho tu mám ještě traviče Morgana, neblaze proslulého Meridewa a Methewse, který mi v čekárně nádraží Charing Cross vyrazil levý špičák."

A.C.Doyle : Prázdný dům

Uchovávání kontaktů a adres (a to nejen travičů a jiných desperátů) a jejich následné snadné vyhledání patří mezi základní vymoženosti všech diářů - papírových i digitálních. Nejinak je tomu u Pilota.

Vestavěná aplikace AdressBook, která je vyčerpávajícím způsobem popsána v knize Klásek/Mikšíček: PalmIII. pro fanoušky a manažery, vyhoví mnoha běžným uživatelům, nicméně má rovněž několik omezení a zjednodušení, které vytváří onu pověstnou mezeru na trhu, kterou se snaží rychle vyplnit sharewarové firmy. Je to mimochodem jedno z kouzel Pilotů, že jejich programy se stále zdokonalují a takové pocity (Mám nový diář!, nebo Mám nový adresář!) nikdy nezažije majitel digitálního diáře.

Z bohatého trhu programů, které se nějakým způsobem (byť okrajově) zabývají úpravou adres jsem vybral tři, které (dle mého názoru i počtu stažení na PilotGear) nejlépe naplňují požadavky uživatelů : TealPhone, SuperNames, AddressPro.a Address+

Na rozdíl od dost podrobného popisu diářů se soustředím pouze na největší přednosti a slabiny popisovaných programů.

SuperNames

Historicky nejstarší mladík v dané kategorii, který má taky největší velikost. Testoval jsem betaverzi 1.40.

Používá systém kartotéka (viz obrázek), kde kliknutím na ouško zvolíte požadovanou kategorii, což je velmi praktické, lze však nastavit pouze pět oušek. Lištu s písmenky lze umístit nahoru, dolů, vpravo i vlevo. Ve verzi 1.40 umí poslat datovanou položku do DateBook - máte-li u svých známých vyplněno pole Narozeniny, vytvoří vám příslušnou položku ve vašem diáři. Umožní přejmenovat jednopísmenné zkratky typu telefonního čísla (W-work, H-home atd.). V základním zobrazení seznamu telefonních čísel umožní nastavit políčko check-box k snadnému označování kontaktů pro operace typu výmaz, či duplikování.

Vkládání a editace jednotlivých položek je rovněž řešeno systémem karet s oušky Name, Phones, Addres, Web+Cust.. Lze vložit 8 telefonních čísel (což by mělo opravdu stačit) a v kartě adresy lze zadat alternativní Address2 (např. přechodné bydliště apod.). Karta Web+Cust obsahuje dvě políška na zadání webové stránky a dvě datová pole (B-Day, Anniversary) s podporou exportu do DateBook.

Výraznou předností SuperNames je možnost vytvoření spojení (linku) na konkrétní položku v DateBook, ToDo, či AddressBook. Takto lze asociovat k dané osobě jinou osobu (např. zástupce), úkoly, či schůzky, jejichž přehledný seznam se rozbalí kliknutím na tlačítko linku nahoře.

Lze doinstalovat funkce SN find, která primárně hledá v SuperNames. Find automaticky umazává znaky, jež nemohou odpovídat žádné položce v adresáři a má dvě podoby - po kliknutí na trojúhelník před slovem Find nechá zobrazit vyhledávanou položu ve vizitkovém formátu v dolní části obrazovky, což je velmi přehledné.

Závěrem musím uvést, že mi během testování aplikace hodně často padala (zejména při používání funkce Find), ale to je asi problémem betaverze.

TealPhone

TealPhone je typickou aplikací firmy TealPoint - dokazuje, že věci lze dělat i jinak, je nápaditá a je menší a levnější, než ostatní srovnatelné produkty.

Základní list obrazovka se velmi liší od ostatních adresářů. Je rozdělena do oken - vlevo je okno s písmennou lištou (to lze ovšem skrýt), vpravo největší okno se seznamem adres a vpravo nahoře malé vizitkové okno, které tvoří jednou z kouzel TealPhone. Máte-li vybráno v list okně nějaké jméno, zobrazí vám přehledové okno všechny vložené údaje o dané osobě - ikony telefonku, počítače a domečku slouží k přepínání zobrazení telefonů, e-mailu a adresy a v těchto jednotlivých zobrazeních klikáním na obrazovku lze přepínat mezi jednotlivými položkami v těchto kategoriích (například u telefonních čísel se vám přepínají domácí, pracovní, mobilní apod. telefon). V okně se velikost fontu automaticky roztáhne přes celé okno, což je velmi přehledné a většinou již nepotřebujete příslušný kontakt zobrazovat.

Ve spodní části základního okna jsou ikonky k rychlému přepínání řazení, rozšířená funkce hledání (lze hledat ve všech položkách, a to začátek i konec, popř. řetězec znaků uprostřed slova). Lze i rychle přepnout fonty ikonou f.

Vybranou položku lze otevřít do zvláštního přehledového okna, ve kterém se zobrazí všechny údaje, které jsou v dané adresářové položce vyplněny. Teprve dalším kliknutím (přejete-li si to - lze nastavit) se dostanete do editační obrazovky, které je obdobná interní adresářové aplikaci, ale má několik vylepšení - rozbalovací menu v polích Město a Země, která si pamatují deset posledně vložených údajů, menu v položce Stát (zkratky 50 států USA) a rozbalovací menu u custom položek, obsahující množství nabídek, které můžete v těchto polích upotřebit.

Address Pro

Zejména v poslední době mohutně se rozvíjející (alespoň co do počtu verzí) produkt, který si teprve získává své místo na slunci.

Jeho hlavní předností je schopnost různého řazení v list zobrazení. Má velmi propracované pop menu s dvanácti možnostmi nastavení primárního a sekundárního řazení, v preferences lze však nastavit libovolnou kombinaci pro libovolná pole (dokonce včetně custom) adresáře. V základním list zobrazení umožní taktéž zobrazit libovolné pole adresáře.

Funkce find rovněž automaticky umazává znaky, jež nemohou odpovídat žádné položce v adresáři.

Address +

Pro úplnost ještě zmiňuji tento free produkt v betaverzi. Umí několik typů řazení položek.

Přednosti a slabiny :

Výhody Slabiny Teal Phone

Velikost programu



Grafický design



Rozšířená funkce vyhledávání



Nabídky pop-menu v editační obrazovce Nemá linky Super Names

Linky



Bohaté možnosti nastavení Velikost programu Není tak přehledný, jako TealPhone Address Pro

Lze definovat libovolné řazení Nemá mnohá vylepšení svých konkurentů Address +

Několik typů řazení



Je zdarma Nemá další vylepšení

Údaje :

Address Book Address + Teal Phone Super Names Address Pro Verze beta 0.3C 1,62 1,4beta 2,5 Velikost kB -- 51 165 71 Cena $ -- free 18 20 20 Výrobce 3com Paul Taylor TealPoint StandAlone Jacob Zinger Linky -- -- -- ano -- Find umazává znaky ano ano -- ano ano Rozšířená funkce Find -- -- ano -- -- Check-box -- -- -- ano -- Lze definovat zkratky -- -- ano -- Funkce beam ano -- -- ano ano Řazení Firstname, Last -- ano ano ano ano Řazení Company, Last ano ano ano ano ano Řazení lze libovolně definovat -- -- -- -- ano Lze zadat zobrazení na základní list obrazovce -- -- řeší jinak -- ano Lišta s písmeny -- -- ano ano ano

Závěr a doporučení :

Doporučení typu - každý uživatel si musí odzkoušet a pak se rozhodnout, vypadají alibisticky ale mají velmi racionální jádro. Schopnosti i design konkrétních produktů jsou opravdu šity na míru konkrétním skupinám uživatelů a účelem obdobných článků není jeden produkt vyzvednout a ostatní shodit se stolu.

Nicméně několik obecných (nemusí platit vždy) doporučení závěrem mohu učinit :

TealPhone bych doporučil průměrnému uživateli, který využívá svůj adresář pravidelně a chtěl by něco lepšího a přehlednějšího, než je vestavěný AddressBook. Velmi rychle si na TealPhone zvyknete a obtížně se vám bude vracet zpátky.

SuperNames ocení uživatelé, jejichž seznam adres je jejich největším bohatstvím (a obživou), kteří mají adresář svojí nejpoužívanější aplikací a jejichž AddressDB se povážlivě blíží tříciferné hodnotě v kB. Efektivní využití schopnost linků provázat si kontakty s ostatními diářovými položkami by měly být rovněž vodítkem při zvažování o nákupu tohoto software.