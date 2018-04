Adobe Reader 2 - Handmark do PPC a další aktuality

Acrobat Reader 2.0 beta pro Palmy

Adobe uvolnil vyšší betaverzi 2.0 prohlížeče PDF souborů Adobe Acrobat Reader form Palm. A co je v nové betaverzi nového?

- majitelé barevných Palmů si mohou přečíst PFD soubory v barvě. Nakolik to zvětší konvertované soubory jsem zatím nezkoušel

- podpora Macintosh

- Adobe Reader 2.0 nyní umí přečíst i chráněné soubory

- konvertované PODF soubory můžete nainstalovat na kartu

Důležité je, že program zůstává free!



Handmark míří na PocketPC trh!

Známý výrobce PalmOS software rozšiřuje svoji PDA expanzi a začíná předělávat některé své produkty na PocketPC platformu. Prvními vlaštovkami jsou známá databáze MobileDB a studentský program 4.0Student, následovat budou populární hry Monopoly a Scrabble plus "odškrtávací" program Checklist. Těším se na srovnávací recenzi!



JÁÁÁÁ NE půjdu do TESCA !!!!

Uživatelé v Anglii už brzy nebudou muset do Tesca. Firma testuje nákupy přes PDA a shání betatestery (musíte být ale občanem UK). Aspoň se zatím podívejme na pár screenshotů, Tescu se u nás daří taky, takže za pár měsíců - kdo ví...







Palm a Sony Ericsson - Bluetooth aliance!

Společný postup při expanzi Bluetooth technologií v USA dohodly společnosti Palm Inc. a Sony Ericsson. Oznámily to na CTIA Wireless 2002. Palm Inc. spojil toto oznámení s oficiálním uvedením svých Bluetooth SD karet na trh v USA.

Další novinkou od Palm Inc. je to, že nový model Palm m515 získal ocenění MobileFocus Award v kategorii Mobile Handheld Computer.

RealOne Player pro PocketPC

Firma RealNetworks Inc. oznámila, že její program RealOne Player je nyní ke stažení na stránkách firmy.

Firma Compaq již oznámila, že bude distribuovat RealOne Player se svými iPAQy.