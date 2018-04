Adobe Acrobat Reader - už i pro PocketPC!

Po první verzi Adobe Acrobat na PalmOS jsme se všichni těšili na verzi pro PocketPC počítače, která slibovala (vzhledem k vyššímu rozlišení 320x240) další posun těchto prohlížečů na kapesních počítačích.

Majitelé PocketPC počítačů mohli zatím používat program Ansyr Primer, který je ovšem za poplatek $49,95. Ještě si připomeňme, že PDF soubory mohou číst i majitelé Psionů, a to pomocí programů Pdf/Pdf+.



Adobe Acrobat pro PocketPC platformu je zatím v betaverzi a je dostupný pro tyto platformy: HP Jornada 520 and 540, Compaq iPAQ H3630, H3635, H3670 a H3135 a Casio Cassiopeia E-125, EM500 a E-115.

Na začátek se musíte zaregistrovat (vyplnit několik údajů o sobě, případně o firmě), a pak se připravte na 8 MB stahování, které je ne vždy zcela spolehlivé (zřejmě byla na serveru Adobe slušná tlačenice :-)).

Instalátor je docela náročný na paměť v PDA - v iPaqu chce 4,3 MB, na Jornadách 3,9 MB a v Cassiopeii dokonce 4,9 MB RAM!

Program má tradičně dvě části - první je conduit pro ActiveSync, který běží na PC s operačním systémem Windows. Conduit připraví nestrukturované Adobe PDF dokumenty pro čtení v PocketPC a přesune je do handheldu.

Konverze PDF dokumentu do PocketPC počítače probíhá tak, že přesunete v Průzkumíku PDF soubor z adresáře v desktop počítači do příslušného adresáře v PocketPC. Proběhne konverzní procedura (program vás eventuelně upozorní, že se nejedná o strukturovaný dokument a některé formáty mohou být převedeny nekorektně, popřípadě nebude fungovat režim "reflow" - viz dál).

Druhou částí je reader v PDA, který je přizpůsoben podmínkám menšího displeje v PDA, ale jinak se připravte na opravdický Adobe Acrobat Reader bez větších kompromisů!

Reader zobrazuje dokumenty ve dvou režimech:

Layout mode

Zobrazuje dokument tak, jak je originálně rozvržen - zde je nutné "cestovat" po dokumentu pomocí posuvných lišt nahoru-dolů, vlevo-vpravo. Zobrazení je dobré k prohlížení grafiky i kontrole rozvržení stránky.

Reflow mode

Optimalizuje (zalomí) text pro podmínky malého PDA displeje tak, abyste nemuseli (pokud možno) listovat doprava a doleva. Je to vhodnější režim pro zobrazení textů.

Pohyb v dokumentu

Tradičně důležitá schopnost pro readery PDF souborů je snadná a pohodlná navigace v dokumentu. Zde si můžete zvolit přechod na další stránku klikem na polovinu displeje (v preferencích), k dispozici jsou posuvné lišty, fungují i kurzorová tlačítka. Dostupný je i rychlý skok na specifickou stránku.

Full Screen mode

Dvojnásob důležitá na malých displejích je schopnost využít každý pixel. Někteří výrobci se na PocketPC platformách chovali dosud poněkud marnotratně - ne však Adobe. Ve fullscreen mode se rozšíří zobrazení na celý displej (kromě malého přepínacího proužku nahoře). I proto je dobré naučit se ovládání navigace i jinak než povely z menu či na ikony.

Další schopnosti

Další "vymoženosti" PDF formátu zde máte rovněž k použití - naleznete zde záložky, poznámky, mnoho preferencí pro snadnou navigaci i ovládání programu. Velmi vyspělá je vyhledávací funkce. Editace je rovněž možná - povely pro výběr textu i kopírování do schránky.

Závěr

Je dobře, že firma Adobe Acrobat udělala další krok k univerzalitě svého PDF formátu, a to jeho převodem na PocketPC platformu. Betaverze mi dělala malé problémy při zobrazení obrázků, naopak s češtinou potíže neměla. Firma navíc slibuje, že i finální verze produktu bude zdarma - měla by být dostupná ještě letos na podzim.

Produkt se mi zdál velmi rychlý (nahrávání i zobrazování dokumentů, včetně grafiky), testoval jsem na počítači iPaq 3630.