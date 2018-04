Adarian Money - nový specialista na finance

Adarian Money je finanční program pro PDA s PalmOS, který je vybaven minimálně na úrovni konkurenčních aplikací, přebírá od nich to nejlepší a sám přidává několik vynikajících možnosti ještě navrch jako bonus.

Rámcově můžeme o aplikaci napsat, že umožňuje:

vést evidenci plateb (příjmů a vydání) na různých účtech v definovatelných kategoriích, plátcích a třídách

v definovatelných kategoriích, plátcích a třídách sestavovat a sledovat rozpočty

spravovat pravidelné platby

počítat úvěry a půjčky

Ve správě transakcí se Adarian Money podobá konkurenčním programům, oproti kterým ale i zde přináší mnoho vylepšení a možností, které nejsou ve všech finančních programech samozřejmostí. Chtěli bychom zde zmínit zejména:

opravdovou on-line nápovědu v hypertextovém formátu s odkazy. Vynikající nápad!

v hypertextovém formátu s odkazy. Vynikající nápad! uživatelsky nastavitelné pohledy na data (Custom Views) s nastavitelnými filtry a funkcí Quick Acces Keys s možností vyvolat pohled pomocí tlačítka/písmenka

(Custom Views) s nastavitelnými a funkcí s možností vyvolat pohled pomocí tlačítka/písmenka několik reportů a statistik z vašich transakcí

z vašich transakcí velmi přítulný interface s nastavitelnou šířkou sloupců i jejich obsahem, kontextovým menu a podporou různých rozlišení displejů

Pohodlí aplikace dotváří kalkulačky na snadné vkládání částek a základní výpočty, silný je i modul výpočtů půjček a úvěrů (Loan Calculator) i na kurzové přepočty.

Adarian Money umí výměnu dat přes QIF (export i import). Ke stažení je 30 denní demoverze a plná verze stojí 24 USD.

Autor plánuje i další vývoj programu a zřejmě se dočkáme i opravdových Cash Flow grafů a predikcí, což by byla na PalmOS ve finančních programech dlouho očekávaná premiéra (screenshot vpravo berte jako upoutávku na další verzi...).

Pokud chcete vyzkoušet vynikající moderní finanční aplikaci pro PalmOS, měli byste navštívit stránky autora Adarian Money a tento program vyzkoušet. Třeba je to přesně to, co hledáte!