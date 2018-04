Active Student Organizer - zahoďte rozvrhy a diáře

Pokud stále patříte mezi studenty a vlastníte PDA, již vás možná napadlo, že by je šlo využít také jako šikovného pomocníka k vašemu studiu. Kromě mnohých aplikací sloužících například k učení slovíček existují také diáře určené přímo pro studenty.

Jedním takovým je Active Student Organizer - program sdružující mnoho užitečných aplikací. Nechybí mezi nimi rozvrh hodin, evidence písemek a testů, složka pro plánování projektů či domácích prací a mnoho dalších.

Schedule, či, česky, rozvrh hodin je v případě Active Student Organizeru relativně jednoduchý, za to však přehledný. Obrazovka je dělena na sloupec s hodinami a dny od pondělí do pátku, zkrátka jako klasický rozvrh. Stejně jako u něj lze také do toho interaktivního zapisovat předměty - uživatel je však limitován místem, které činí v tomto případě pouhých pět znaků. Na zkratky však rozvrh stačí.

Pod odkazem Tests si lze vést evidenci všech zkoušek, které studenta čekají. Kromě data a hodiny testu je možné vložit také detaily, zapomnětliví jistě uvítají možnost aktivace alarmu, který upozorní buď na čas zkoušení, nebo rovnou na test.

Podobně jako testy jsou koncipovány také Homework - domácí práce, vedení projektů a sportovní aktivity. U všech těchto položek nechybí možnost zadání začátku a naplánování konečného data.

Zejména pro studenty prvních ročníků bude užitečná další kategorie programu nazvaná Subjects, tedy předměty. V té je možné evidovat nejen jejich seznam, ale také profesory, kteří je vyučují a rovněž třídu, kde se výuka koná. Nechybí volné pole pro poznámky či řádka pro případný kontakt na kantora.

Položku Events Misc je možné využít na vše ostatní, týkající se učitelů, třídy či školy.

A konečně záložka Library. Ta se bude hodit všem těm, kteří využívají služeb knihoven. Evidovat lze datum výpůjčky a rovněž čas, kdy se má kniha vrátit. Kromě toho lze evidovat například knihy, které hodláte teprve zapůjčit či koupit. A to podle názvu, autora, vydavatele, ISBN čísla a poznámky k publikaci.

Všechny záznamy lze řadit, pro výměnu dat například se spolužákem lze využít infraport, který program podporuje.

Active Student Organizer umožňuje také provádění změn, co se barev použitých v programu týče. Toho však lze docílit pouze částečně, na výběr je buď změna barvy linek se záznamy, nebo celková barva pozadí. Uvítali bychom například možnost přizpůsobit si každé pole rozvrhu podle svého.

I když je aplikace velmi intuitivní, prospěla by programu nápověda, která v něm však chybí. Pro představu, jaký má program potenciál, je standardně dodáván předvyplněný záznam v každé kategorii.

Program Active Student Organizer je šířen jako shareware, na vyzkoušení máte 15 dní, avšak jste limitováni možností zadání pouze dvou záznamů v každé kategorii. Cena aplikace činí 7.95 USD, což se nám zdá odpovídající kvalitě produktu.

Protože je aplikace pouze pro Palm OS platformu, přineseme vám zítra pohled na obdobný program pro Pocket PC.