AcidImage 2.0 - kapesní obrázkový čaroděj!

Ani v kategorii obrázkových prohlížečů PalmOS není nikterak mrtvo a na trhu je několik vynikajících programů tohoto typu, které se snaží využít maximálně schopností vašich displejů a paměťových karet.

Programy jsou většinou založeny na desktopové aplikaci, která vám žádaný obrázek překonvertuje do PalmOS souboru pro a PalmOS klientovi, kterým tyto soubory můžete prohlížet. Při konverzi můžete většinou nastavit několik parametrů (hloubku grafiky, rozlišení, výřez), ale většina programů tohoto typu obrázek převede do jednoho z podporovaných rozlišení (160 x 160, popřípadě hi-res 320 x 320 pixelů). Jen některé programy umí při konverzi zachovat původní rozlišení (třeba Fire Viewer nebo recenzovaný AcidImage).

Acid Image zachová původní rozlišení!

V tomto bodě je ukryt první problém programů tohoto typu - většinou jsou určeny pro tvorbu a prohlížení alb "fotografií" - pro tyto účely je konverze na standardní rozlišení logická a vyhovující. Problém ovšem nastane, potřebujete-li do PDA dostat obrázek v rozlišením vyšším (původním). Můžete chtít prohlížet v Palmu třeba mapu, technický výkres či půdorysné řešení domu a potřebujte zachovat rozlišení, ale rovněž taky dobrou lupu (zvětšování a zmenšování segmentů obrázku).

AcidImage je velmi, velmi univerzální

Dalším problémem těchto programů je samotný formát výsledného obrázku. Většinou jsou nekompatibilní mezi různými prohlížeči a rovněž stupeň komprese nedosahuje úrovně desktopového typu souboru (GIF či JPG). Tak třeba obrázek mapy, který jako GIF zabírá 36 kB má po konverzi do GPSAtlas 78 kB apod. Kdyby tak šlo do Palmu ukládat přímo zkomprimované soubory v JPG či GIF, to by byla paráda! Utopie? Už dávno ne!

Jednou ze schopností instalátoru PalmOS je to, že do něj můžete "přidat" (Add) libovolný typ souboru - třeba zmíněný GIF či JPG obrázek, ale taky třeba tabulku v Excelu. Program sice neumožní uložit takovýto soubor přímo do RAM, ale nabídne instalaci přímo na kartu (musíte mít pochopitelně v palmu paměťovou kartu). Takže takovýto soubor můžete na kartu ukládat v jeho ideální (zkomprimované) velikosti. A druhá výhoda programu AcidImage spočívá v tom, že s těmito běžnými formáty umí normálně pracovat - umí je dekomprimovat a načíst přímo v PDA. S AcidImage tudíž nepotřebujete žádný konverzní program - prostě nainstalujete na kartu svoje GIF, JPG, či BMP obrázky a můžete prohlížet!

A jaké že to formáty AcidImage přečte? Jsou to především již zmíněné univerzální zkomprimované GIF a JPG, nechybí ani klasický Windosovský BMP formát. AcidImage ale rozumí i formátu PictureGear a MGI firmy Sony.

AcidImage jde s dobu

Co myslím tímto mezititulkem? Prostě skutečnost, že v AcidImage najdete podporu všech fajnovostí a trendů poslední doby, zejména bych zde jmenoval:

- podporu Hi-res rozlišení na počítačích Sony Clié (320 x 320 i 320 x 480) i QVGA rozlišení na HandEra330 (240 x 320)

- pohodlná práce s kartou - všechny soubory lze přímo ukládat na kartu, z ní jde číst i mazat! Díky použití univerzálních formátů můžete třeba do slotu vložit Memory Stick ze své digitální kamery a obrázky rovnou prohlížet.



A další...

V AcidImage lze vytvářet tématické skupiny obrázků (fotoalba), prohlížet je jako slideshow, najdete zde náhledy fotografií a nejrůznější další informace o obrázcích. Báječnou věcí je velmi účinná lupa upotřebitelná v nejrůznějších situacích. Přímo na obrazovce je ikonka pro rychlé rotování obrazovky. Obrázky se posunují po displeji tažením a lze definovat činnost jog-dialu.

Fotodokumentace

Udělal jsem dneska trošku delší foto část, a to jednak proto, že se jedná o grafický program a ukázek není nikdy dost, ale taky proto, že neregistrovaná verze nepřečte všechny formáty a uživatel tak nemá prostor v trial verzi vše důkladně prozkoušet. Testováno na počítači Clié T615c

Přehled obrázků

Velmi názorné a vyčerpávající informace o vašich obrázcích. Lze je řadit podle typu (T) i podle adresáře (L) , jména i data. Kliknutím na ikonku "i" vyvoláte podrobné informace o obrázku, podržením stylusu vyvoláte lokální menu pro další operace s obrázky (viz druhý screenshot). Slideshow a náhledy

V programu nechybí populární slideshow s nastavením rychlosti opakování snímků a náhledy obrázků ve dvou režimech (4 na stránku, 1 na stránku). Slideshow není tak propracovaná jako třeba u specializovaných programů (není zde třeba způsob výměny obrázku) a u náhledů bych uvítal běžný režim, kdy se na displej poskládá třeba 9 obrázků bez textu. Ukázka použití lupy

Lupa je velmi důležitou součástí programu a ovládá se klikáním na tlačítka - symboly lupy (zmenšit/zvětšit), nebo přímo ovládacím táhlem. Zvětšení i zmenšení je velmi rychlé a člověk si jen tak posteskne, jak by bylo ještě prima "vytáhnout" z menu nějakou tu alespoň základní paletku kreslících nástrojů. Snad příště - ve verzi 3.0? Pokračování ilustrace využití lupy. A pravý obrázek je rovněž dost důležitý - protože jsme si řekli, že se pohybujeme v oblasti komprimovaných obrázků, tak zde nějakou dobu trvá dekomprimace. V dolní části obrazovky běží již uběhlý čas (ELAPSED) a počet vteřin do skončení dekomprimace (LEFT). Časový průběh je navíc znázorněn lištou nahoře. Pro ty, kdo dávají přednost rychlejšímu načítání obrázků a nezáleží jim tak na jejich velikosti, jedna rada - používejte BMP obrázky, jsou sice větší, ale načítají se velmi rychle! AcidImage a plánky

Jak jsme již uvedli, lze v AcidImage prohlížet (bez ztráty informace) různé nákresy, výkresy, technická dokumentace, projektové náčrty apod. Zde velmi dobře využijete zejména lupu i možnost rotace displeje. Trošku bych se přimlouval o systém výřezů (vymezit požadovaný detail stylusem), tažení obrázku je ve velkém detailu (a u okrajů) trošičku nepohodlné. AcidImage a mapy

V nedávném článku jsme psali o mapách v PDA bez GPS - AcidImage je k tomuto účelu jako stvořený (viz tři ilustrativní obrázky) a oceníte u něj zejména úsporný formát GIF (zde asi nezáleží na tom, že se vám velmi podrobná mapa může načítat třeba půl minuty), převod mapy bez ztráty informací - prostě jen obrázek přetáhnete na kartu.