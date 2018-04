Ach to pokrytí

Jeden z principů mobilních telefonů je - kromě toho, že jsou mobilní - to, že jsou telefony. Není to příliš objevná myšlenka. Aby mobilní telefony plnili svoji telefonní úlohu, nepotřebují kabel ze zdi, ale signál. Nedostává-li se mobilnímu telefonu signálu, je sice mobilním, ale není telefonem. Tolik o právu na sebeurčení mobilního telefonu.

K problematice pokrytí se poslední rok vracíme na Mobil serveru ve čtvrtletních periodách - tedy zhruba v periodách, kdy naskakují nepříjemné problémy v síti Paegas. Nemýlíte se, řeč bude opět o síti Paegas.

Řeč bude o Praze - tedy o městě, kde žije více jak desetina potenciálních a výrazná část skutečných klientů sítí GSM. Doufám, že mi mimopražští prominou, ale Prahu musím označit za místo pro pokrytí nadmíru důležité a choulostivé. Co je totiž platné, že se dovoláte z Krkonoš, když v Praze vás čeká černá signálová díra v místech, kde se většinou pohybujete...

Ne snad, že by EuroTel neměl svoje problémy s pokrytím - tu i onde mu naskočí problém, ale vcelku rychle se s ním umí vypořádat. Navíc poslední rok EuroTel docela tvrdě pracuje na indoor pokrytí, tedy na pokrytí vnitřních prostor budov i nákupních center. A tato péče se mu vyplácí, přiznávám, že indoor pokrytí hodnotím podstatně výše, než EFR - SuperSound.

Problémy Paegasu jsou v tomto případě nebezpečnější - nejde totiž o trvalé výpadky, ale o kolísání úrovně signálu evokující představu, že snad RadioMobil používá nějaké kočovné BTSky. Typickým příkladem může být centru - v takové ulici Krakovská se signál s týdenní periodou přesouvá do části blíže či dále od Václaváku. Pokud vstoupíte do některé ze zdejších administrativních budov dále od Václaváku, je to s pokrytím velmi špatné.

Podobných míst jsou po centru desítky - ulice, kde je pokrytí mizivé, pokud vůbec nějaké. Místa, kde signál kolísá tak, že ukazatel síly signálu na displeji telefonu připomíná jo-jo. Nepříjemnou vlastností těchto děr je to, že v nich dojde k rychlému rozpadu telefonního hovoru - to v lepším případě. V horším případě spojení za vaše peníze ještě drží, vy na sebe s druhou stranou hulákáte, aniž byste se slyšeli a pak hovor zkolabuje. Síti Paegas přitom stačí ke štěstí málo - zkuste podejít podchodem u Muzea nebo na Karlově náměstí a velmi snadno se vám stane, že hovor vypadne. Přitom nejbližší BTSka je pár metrů...

V RadioMobilu mi při debatách o pokrytí centra jsou vždy ukázány hezké a pestrobarevné mapy, kde je krásně vytečkováno, jak měřící přístroje všude našly solidní signál. Mapa je hezká věc - ale z mapy si nezavoláte. Mapy netřeba - telefonovat je třeba a to v praxi a z mobilního telefonu, ne z analyzeru Rohde. Požadavek na pokrytí centra Prahy je snad natolik obligátní, že by po třech letech mohl představovat samozřejmost. Stejně tak pokrytí nákupních zón - odkud by proboha lidé měli telefonovat, když ne z nákupních zón? IKEA na Zličíně byla v únoru (a patrně stále je) mrtvou dírou - a ačkoliv se Paegas v tomto směru zlepšil (viz. Nákupní centrum Černý most), stále mu k dokonalosti něco chybí.

Mobilní telefony mají svůj smysl, když mají kvalitní signál. Ocenění nejinovativnějšího operátora je hezká věc, ale ocenění za nejlepší indoor i outdoor pokrytí bych rovněž doporučil ctěné pozornosti. Uznávám, že v době, kdy se dá říct „máme pokryto" a neomezovat se touto větou na Prahu, Ostravu, Brno a Plzeň, je tahák pokrytí jen velmi těžko marketingově zpracovatelný, ale stále má co říci klientům.

Je dobré na to nezapomínat. Na obou stranách. Opravdu vám váš operátor a váš telefon fungují všude tam, kde trávíte velkou část času?