Novinky od Aceru jsou myšky, jeden s extra baterií, druhý s nízkou cenou

0:09 , aktualizováno 0:09

Berlín (od zpravodajů Mobil.iDNES.cz) - Nové přírůstky do rodiny telefonů značky Acer spadají do nižší a střední třídy. Model Liquid Z6 Plus se snaží zaujmout vekou baterií, Liquid Z6 zase nízkou cenovkou.