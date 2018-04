Acer S10 – černobílý král

Model Acer S10 je bohužel zatím asi již měsíc nabízen v číně pochopitelně v čínské verzi, alejedná se i o tom, že bude dostupný i v anglické.

Vlastní zařízení

Acer S10 má vzhled manažerských typů jako Palm m5xx, Sony Clié a jim podobným. Vlstní téo je tenké a delší tak jako je tomu u již zmiňovaného Sony Clié. Tím pádem padne mnohem lépe do ruky. Jeho rozměry jsou: 119 x 76 x 12,7 mm a hmotnost 139 gramů. Přední strana je z kovu a zadní z tvrdého plastu tmavé barvy. Tlačítka vypadají na první pohled trochu rozpačité a levně, ale jsou excelentní jak na hry tak i na dotyk a zpětnou kontrolu zmáčknutí. Zařízení působí v ruce velice lehkým dojmem. Přes displej je možné umístit ochranný textilní kryt, který se připevní na zadní straně pomocí dvou kovových příchytek. Na horní hraně nalezneme konektor pro sluchátka a talćítko pro nahrávání hlasových poznámek. Jak pro konektor tak i pro talćítko jsou v krytu díry, takźe není problém je používat i se zavřeným krytem. Zařízení je osazeno stylusem alá Palm m5xx, tudíž pevný ale lehký kovový střed se šroubovacím hrotem a koncem s RESETovacím trnem.



Displej

Je opravdu nádherný a někteří Palmisté se pořád domnívají, že černobílý displej má své kouzlo a Acer to u svého modelu S10 dokazuje. Skvělý kontrast a přechod mezi pozadím a tekutými krystaly je moc dobré. Podsvětlení je šedivo-bílé a neinvertuje vlastní obrazovku, takže se velice dobře čte nejenom ve tmé, ale za šera nebo špatných viditelnostních podmínek.

Hlasový záznamník a MP3 přehrávač

Věc ktará dělá tento Palm hodně atraktivní je právé možnost využít hlasového záznamníku. Tuto funkci mají pouze dvé zařízení s PalmOS a to Acer S10 a Handera 330.

Talćítko pro nahrávání je umísténo v levém horním rohu na horní hraně a je ho možné využít při spuštěné libovolné aplikaci. Pokud tlačítko pouze krátce stisknete dostanete se do aplikace, která Vám umožní přehrát již stávající záznamy, pokud ho vśak přidrźíte cca. po vteřiné se začne nahrávat to co budete povídat. Mikrofon je velice citlivý a jeho umísténí na horní hraně je ideální pokud chcete nahrávat něćí hlas před Vámi. Jako kontrola nahrávání bliká na Vás červená LED dioda. Úplná bomba je ovšem možnost nastavení ukládání a její fyzický výstup. Můžete totiž nechat uklládát audio soubor do paměti RAM jako *.pdb, kde pŕi následném HotSyncu se pomocí konverzní utility automaticky převede na MP3 soubor na Vašem stolním PC!!! Nebo můžete nahrávat přímo na MemoryStick kartu a to přímo ve formátu MP3!!! Bomba!

Dalším plusem zařízení je MP3 přehrávač, který Vám zpříjemní cestu a bude Vám hrát písničky z MemoryStick karty, tak jak jste si je doma nahráli. Aplikace má základní ovládací prvky, ajko každý přehrávač, můžete si vśak nastavit vypnutí displeje a to softwarově na 15, 30 nebo rovnou 60 minut.

Výstupem může být nejenom konektor stereo sluchátek, ale také vestavéný reproduktor, který přehrává vcelku kvalitně, jako některé typy notebooků. Pokud si necháte přehrávat hudbu skrze dodávané pecky, ty mají krásné malý JACK konektor, nebo přes jiná sluchátka budete potěšení kvalita je skvélá a hlasitost dostatečná.

Drobnosti

Ty vždy zaujmou a jejich řešení výrobcem je vždy triviální a občas se divím,proč ǔž na né nepřišel nékdo jiný a nenabízí je u svého modelu. Tak například:

dobíjení je možné nejenom skrze kolébku a dodávaný adaptér do síté, ale pokud nemáte adaptér tak se Acer S10 dokáže sám nabíjet i přes USB rozhraní.

S Acer S10 dostanete mimo základních aplikací také E-book reader, nebo-li aplikaci pro čtení elektronických knih, včetné konverzní utility.

V dodávce je také BackUp program na MemoryStick kartu

Zvláštností na CD je aplikace slovníku z Čínštiny do Angličtiny, která se po instalaci na PDA může tvářit jako tradiční slovník, nebo jí mžete využít na Pŕeklad hlášek skrze veškeré interní aplikace

Bohužel PDA je zatím pouze v činštině, ale možnosti anglické lokalizace a vstupu znaků se již v tomto modelu skrývají, takže stačí hledat. Tak např. po kliknutí na Graffiti po vyvolání OnScreen klávesnice stačí napsat A a vkádání znaků (jak Graffiti tak i OnScreen) se přepne do angličtiny.

Závěr:

Pokud bude na trh uvedena plná anglická verze myslím, že se bude jednat o velice pékné zařízení za solidní cenu (v přepočtu asi 300 US Dolarů). Svým dobrým displejem, vlastnostmi jako vestavěným MP3 přehrávačem, hlasovým záznamníkem s konverzní utilitou do MP3 souborů, vestavěným MemoryStick slotem, 16MB RAM a procesorem na 33MHz se řadí mezi černobílé krále.